C2C Festival ha annunciato 10 ospiti speciali per l’evento di MACE “Voodoo People”

A Milano, dal 14 al 18 maggio, al District 272.

17 Aprile 2025

A fine marzo 2025 MACE ha annunciato l’arrivo di Voodoo People, cinque eventi musicali presentati da C2C Festival e A1 Concerti che si terranno a Milano dal 14 al 18 maggio. Una residenza, praticamente, che l’artista ha definito come un viaggio musicale: «Attraverso acid techno, percussioni poliritmiche di ispirazione africana, arpeggiatori e sonorità psichedeliche». Ora C2C Festival svela la presenza di dieci special guest che si uniranno all’artista, collaborando con un set back-to-back per ogni serata. Allora mercoledì 14 ci saranno Luwei e Bianca Intensa; giovedì 15 Lamusa II e XIII; venerdì 16 Evissima e Miss Jay; sabato 17 è il turno di Venerus e Blinky; si chiuderà domenica 18 con Go Dugong e Luce Clandestina. MACE aveva fatto debuttare il progetto Voodoo People al C2C Festival dell’ottobre 2024, alle OGR di Torino.

Mettendo nomi e date in fila, con ordine, ecco il piano dell’evento che si terrà al District 272:

Mercoledì 14 maggio

MACE AV DJ SET + LUWEI b2b BIANCA INTENSA

Giovedì 15 maggio

MACE AV DJ SET + LAMUSA II b2b XIII

Venerdì 16 maggio

MACE AV DJ SET + EVISSIMAX b2b MISS JAY

Sabato 17 maggio

MACE AV DJ SET + VENERUS b2b BLINKY

Domenica 18 maggio

MACE AV DJ SET + GO DUGONG b2b LUCE CLANDESTINA

Sono settimane speciali per C2C Festival e lo saranno ancora, in futuro: come probabilmente sapete, l’11 marzo 2025 è stata diffusa la notizia della morte di Sergio Ricciardone, il fondatore e direttore artistico del festival. C2C Festival non si è fermato un secondo, e ha raccolto il lascito di Sergio per continuare a tracciare nuove rotte. Il 9 maggio, per la prima volta nella sua storia lunga 23 anni, C2C Festival sbarca a New York, con una line-up sempre pazzesca formata da Oneohtrix Point Never, Nala Sinephro, Two Shell, Evilgiane, Jlin e molti altri. E il 2 aprile è stato annunciato “Per aspera ad astra” (Attraverso le asperità sino alle stelle), il tema dell’edizione torinese numero 23, che renderà omaggio al suo fondatore e direttore, un’occasione per ricordarlo insieme e onorare il suo spirito visionario. Nell’attesa, ci vedremo in questo primo viaggio organizzato da MACE.