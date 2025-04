Per aspera ad astra è il tema dell’edizione di C2C Festival che renderà omaggio a Sergio Ricciardone

02 Aprile 2025

Fin dalla nascita di Rivista Studio, nel 2011, abbiamo seguito e ammirato l’evoluzione del festival fondato e diretto dall’amico Sergio Ricciardone, punto di riferimento per tutta la scena musicale italiana e non solo. L’evento è cresciuto negli anni fino a raggiungere la sua versione più ambiziosa, quella che conosciamo oggi come C2C Festival e che ogni anno richiama a Torino decine di migliaia di persone da tutta Europa. Siamo stati a Torino tante volte, partecipando al festival, abbiamo ballato, ascoltato, e abbiamo collaborato con C2C Festival in diverse occasioni tra cui Studio in Triennale Fuori orario, a Milano, nell’inverno 2023. Ci consola quindi sapere che dopo la morte prematura di Sergio, C2C Festival non si ferma, e raccoglie il suo lascito per continuare a tracciare nuove rotte. “Per aspera ad astra” (Attraverso le asperità sino alle stelle) è il tema dell’edizione numero 23 che renderà omaggio al suo fondatore e direttore, un’occasione per ricordarlo insieme e onorare il suo spirito visionario.

Quest’anno C2C Festival si svolgerà a Torino dal 30 ottobre al 2 novembre, come ogni anno tra OGR Torino (giovedì e domenica) e la storica sede di Lingotto Fiere che accoglierà le serate di venerdì e sabato. Definito da Pitchfork (che per tre anni consecutivi l’ha inserito nella lista dei migliori Festival musicali del mondo, ne parlavamo qui) come «non plus ultra dell’eclettismo avant-garde», C2C Festival continua a esplorare i confini della musica avant-pop con sei nuovi artisti internazionali, tra cui il polistrumentista

inglese Daniel Blumberg, recente premio Oscar per la colonna sonora di The Brutalist, presente al Festival nella giornata inaugurale di giovedì 30 ottobre per uno show in esclusiva italiana. Insieme a lui, si uniscono al programma la producer e cantante caraibico- britannica Florence Sinclair, l’artista perreo-pop di origine honduregna Isabella Lovestory, la sperimentatrice pop norvegese Jenny Hval, la producer francese Malibu e la band newyorkese YHWH Nailgun.

Questi sei artisti fanno parte dei 21 che compongono la lineup per l’edizione 2025: tra gli altri ci sono anche Blood Orange, A.G. Cook, Ecco 2k, IOSONOUNCANE & Daniela Pes. Il programma accoglierà degli show speciali i cui protagonisti verranno tenuti segreti. Saranno indicati con dei semplici “?” e consisteranno in una celebrazione del ricordo del fondatore da parte di alcuni iconici interpreti del panorama artistico contemporaneo. Altre iniziative per onorare Sergio Ricciardone troveranno spazio all’interno di C2C Festival 2025 e verranno svelate nelle prossime settimane. I biglietti saranno acquistabili qui da sabato 5 aprile.