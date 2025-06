L’unico sopravvissuto al disastro aereo in India non ha idea di come sia riuscito a salvarsi

Dopo l’impatto, Vishwash Kumar Ramesh ha ripreso i sensi in mezzo alle macerie: i soccorritori l’hanno trovato mentre cercava il fratello.

13 Giugno 2025

Delle 242 persone a bordo del volo Air India 171 partito alla volta di Londra e schiantatosi pochi secondi dopo il decollo, il passeggero inglese Vishwash Kumar Ramesh è l’unico sopravvissuto. Era seduto al posto 11A quando, pochi minuti dopo il decollo, l’aereo ha perso quota, precipitando oltre una linea di alberi poco fuori dalla cittadina indiana di Ahmedabad. Al momento, le ricostruzioni dell’accaduto sono in corso, non è chiaro quale sia la causa dell’incidente.

Hindustan Times riporta la ricostruzione dell’incidente fatta dall’uomo, attualmente ricoverato in ospedale: «Quando mi sono alzato, c’erano corpi ovunque intorno a me. Ero terrorizzato. Sono scappato. Attorno a me c’erano rottami dell’aereo in ogni direzione. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un’ambulanza e mi ha portato in ospedale». I soccorritori, convinti di trovare solo cadaveri sul luogo del disastro, dato che dopo lo schianto l’aereo è esploso, l’hanno trovato in stato di shock mentre si aggirava tra le macerie della fusoliera, alla ricerca del fratello seduto in un’altra fila. Su Cnn è stato pubblicato anche un video in cui lo si vede mentre si allontana dal luogo dello schianto, stordito e in evidente stato confusionale.

Uno dei parenti del sopravvissuto, che è riuscito a parlare con lui dopo il ricovero in ospedale, ha spiegato al Guardian che Ramesh non ricorda come abbia fatto a salvarsi: «Non ha idea di come sia uscito dall’aereo». All’impatto è incredibilmente sopravvissuta anche la sua carta d’imbarco, che riporta il numero esatto del posto dov’era seduto, al fianco del finestrino, forse uno dei fattori che gli ha salvato la vita. L’uomo ha riportato numerose ferite ed è in profondo stato di shock, ma è fuori pericolo e potrà presto tornare a Londra, dove vive con moglie e figli da oltre 20 anni. Si trovava in India per qualche giorno di vacanza da trascorrere, insieme al fratello, con la sua famiglia d’origine.