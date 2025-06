Il video del sassofonista che suona a un festa mentre i missili iraniani colpiscono Israele è assurdo ma vero

È stato girato durante una festa in un locale di Beirut: si vedono benissimo i missili in cielo, le persone che riprendono tutto, la musica che va.

16 Giugno 2025

I missili che l’Iran ha lanciato su Israele erano ben visibili anche oltre il confine libanese, tanto che in un bar sul tetto di un locale a Beirut si sono trasformati in un imprevisto spettacolo dal vivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariam Kesserwan (@lebanonuprising)

Anche se molti hanno dubitato dell’autenticità dei video, stanno circolando moltissimo sui social le brevi clip di un party libanese in cui un suonatore di sax attacca il suo assolo incurante delle bombe che cadono in lontananza su Tel Aviv. Anzi, il musicista ne approfitta per improvvisare una sorta di enfatica colonna sonora. Il tutto mentre il dj alle sue spalle continua a mettere musica e i clienti si alzano dai loro tavolini per girare qualche video con gli smartphone. Immagini così surreali da giustificare lo scetticismo che le ha avvolte per diverse ore, fugato soltanto dall’intervento del diretto interessato. Il sassofonista che si vede suonare in quel video, infatti, ha pubblicato su Instagram le stesse immagini, confermando così che è successo davvero. Lui si chiama Alain Otayek, sul suo profilo Instagram si trova tutto. D’altronde, fatti di questo tipo sono sconvolgenti in Occidente ma non così straordinari in Medio Oriente: negli Stati vicini a Israele i cieli notturni rischiarati da razzi ed esplosioni si vedono da anni, un’occorrenza ancor più comune dall’inizio del conflitto nella Striscia di Gaza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ben Ditto (@ben_ditto)

Un discorso simile vale per lo Yemen, dove l’attacco pare essersi trasformato in uno spettacolo da seguire in gruppo: a Saada in migliaia si sono radunati in piazza dopo che gli Houthi hanno deciso di seguire via live streaming ufficiale gli attacchi a Tel Aviv, accolti con applausi. Nelle scorse ore Israele ha attaccato anche lo Yemen, dove spera di replicare l’operazione di azzeramento dei vertici dell’apparato militare dei suoi oppositori, come avvenuto con la Guardia della Rivoluzione iraniana, i cui leader sono per buona parte morti negli attacchi delle scorse ore.