Tyler, the Creator ha pubblicato a sorpresa un nuovo album

21 Luglio 2025

Per molti ascoltatori, anche tra i suoi fan più attenti, la pubblicazione di Don’t Tap the Glass è stata un fulmine a ciel sereno. Dopo aver anticipato venerdì grosse novità all’orizzonte sui social, il rapper statunitense ha infatti pubblicato oggi il suo nono album d’inediti. Come riporta Variety, il nuovo EP è composto da dieci nuove tracce ed è davvero breve: dura appena ventotto minuti e trenta secondi. Il nuovo album riduce anche le collaborazioni rispetto al passato: l’unico guest creditato nell’EP è Pharrell Williams, che ha collaborato alla traccia “Big Poe”.

Così come accaduto per il precedente Chromakopia, Tyler ha insomma ridotto all’osso l’attività promozionale esplicita, sorprendendo i suoi fan a inizio settimana, snobbando anche il venerdì come tradizionale giorno d’uscita delle novità discografiche. I fan si sono accorti soltanto adesso, ad album uscito, che Tyler aveva disseminato un paio di indizi durante il suo tour: in effetti, durante i quattro concerti a New York, Tyler aveva più volte urlato nel microfono il titolo del nuovo album, mentre durante un concerto a Brooklyn una telecamera l’aveva inquadrato mentre scorreva tra i dischi presenti in una cassa sul palco, e tra gli album in questione c’era anche una copia di Don’t Tap the Glass.