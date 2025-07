L’azienda dei due amanti beccati al concerto dei Coldplay ha assunto Gwyneth Paltrow per uno spot

L’attrice ed ex moglie di Chris Martin è «portavoce temporanea» per uno spot volto a gestire la crisi d’immagine di Astronomer.

28 Luglio 2025

Da tormentone gossip virale e globale a caso di studio da annali su come gestire efficacemente una crisi d’immagine che sembrava impossibile da arginare. Il reparto comunicazione e marketing della Astronomer meriterebbe un aumento alla luce dello spot realizzato in poche ore con cui ha arginato la crisi. La storia la conosciamo tutti: il Ceo e la responsabile delle risorse umane di Astronomer vengono scoperti in atteggiamenti intimi al concerto dei Coldplay di Boston grazie a una clip divenuta virale e al commento salace del cantante Chris Martin dal palco. A farne le spese, oltre ai due dipendenti poi dimessisi, è stata però anche l’azienda, investita da una notorietà senza precedenti ma per motivi non proprio desiderabili.

Da qui la mossa dello spot informativo e ironico con cui Astronomer si presenta al mondo. Nello spot pubblicato su X la nuova «portavoce temporanea» risponde ironicamente alle domande riguardanti come se la passano i trecento dipendenti dell’azienda, ignorando quanto accaduto e fornendo una panoramica generale dei servizi offerti dalla società. Geniale la scelta della protagonista dello spot: l’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow, nota anche per il legame sentimentale con il cantante dei Coldplay Chris Martin.

I due sono stati sposati per un decennio e hanno anche avuto due figli insieme, prima di separarsi nel 2014. Nelle interviste di quel periodo i due neodivorziati avevno parlato di “conscious uncoupling”, un’espressione usata per definire un divorzio sereno, senza litigi né rivendicazioni, facilitato dal rapporto di stima, rispetto e, perché no, amicizia che la coppia riesce a mantenere. Proprio il tipo di divorzio che è difficile immaginare per i protagonisti dello scandalo Astronomer.

Il filmato informativo ha ovviamente attirato l’attenzione dei social quasi quanto la crisi della kiss cam, vincendo le simpatie del pubblico. A fare notizia stavolta è stata la capacità di Astronomer di gestire un momento complesso per i destini della società in maniera da ribaltare a proprio favore l’improvvisa attenzione negativa sull’azienda.