I Radiohead hanno annunciato un nuovo tour che farà tappa anche in Italia

Arriveranno a Bologna, a novembre. I biglietti saranno disponibili solo registrandosi prima sul sito della band dal 5 al 7 settembre.

03 Settembre 2025

Sono passati sette anni dall’ultimo tour dei Radiohead. Qualche giorno fa, però, nel thread Reddit dedicato alla band erano apparsi volantini e vari indizi che riportano alcune date di un tour europeo, adesso confermato ufficialmente dalla band. Tour che farà tappa anche in Italia, a novembre, a Bologna. Alcune delle date, ora ufficiali, sono le stesse che i fan avevano trovato sui volantini “comparsi” al Barbican di Londra, che erano stati l’inizio delle indiscrezioni degli scorsi giorni: 21, 22, 24 e 25 novembre, cioè i giorni in cui la band suonerà alla O2 Arena di Londra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radiohead (@radiohead)

Altri volantini, trovati a Copenaghen, riportavano le date del 1, 2, 4 e 5 dicembre, cioè i giorni in cui i Radiohead saranno alla Royal arena di Copenaghen. Un terzo ritrovamento in questa serie di volantini misteriosi (su nessuno era scritto il luogo in cui si sarebbe tenuto il concerto) diceva 8, 9, 11 e 12 dicembre, giorni dei concerti berlinesi, alla Uber Arena. La buonissima notizia per i fan italiani è che il tour farà tappa anche in Italia, come già detto: a Bologna il 14, 15, 17 e 18 novembre, alla Unipol Arena. L’Italia sarà la seconda tappa di questo ritorno in scena dei Radiohead: prima di venire a Bologna, la band sarà a Madrid, alla Movistar Arena, il 4, il 5 il 7 e l’8 novembre. I biglietti saranno disponibili solo registrandosi sul sito radiohead.com, le registrazioni saranno aperte dal 5 al 7 settembre.

Già da marzo erano circolate voci secondo le quali la band stava lavorando a qualcosa di nuovo. Tutti assieme, infatti, i Radiohea avevano creato una nuova società a responsabilità limitata suggerendo prossime attività importanti nel 2025. Non è una cosa nuova, la stessa manovra era stata fatta in vista dell’ultimo tour. Questa volta, la LLC si chiama RHEUK25 che tradotto sommariamente potrebbe significare RadioHead European United Kingdom 2025. L’ultima esibizione dal vivo dei Radiohead risale all’agosto 2018 al Wells Fargo Center di Filadelfia, la fine del tour promozionale di A Moon Shaped Pool. Da allora la band è stata fumosa riguardo progetti futuri. Tuttavia, marzo, un’asta di beneficenza organizzata dai vigili del fuoco di Los Angeles, che prevedeva la donazione diretta di quattro biglietti per un “concerto dei Radiohead a scelta”, ha scatenato voci su un imminente tour. Una fonte vicina al gruppo ha poi confermato a Resident Advisor che si sarebbero esibiti nell’ultimo trimestre del 2025.