17:30 mercoledì 3 settembre 2025
I Radiohead hanno annunciato un nuovo tour che farà tappa anche in Italia Arriveranno a Bologna, a novembre. I biglietti saranno disponibili solo registrandosi prima sul sito della band dal 5 al 7 settembre.
Alla grande parata militare di Xi Jinping in Cina hanno partecipato anche dei soldati-lupi-robot Hanno sostituito i loro predecessori, i cani-robot, che evidentemente non hanno soddisfatto i generali cinesi.
Shein ha usato un modello AI uguale a Luigi Mangione in una pubblicità ma ha dovuto rimuoverla subito È durata poco, molto poco, la prima volta di Luigi Mangione come testimonial di una multinazionale (a sua insaputa).
Sulla Global Sumud Flotilla c’è anche la scrittrice Naoise Dolan «Qualunque cosa accada sulla barca non potrà causarmi più disperazione di quanta ne provocherebbe il non fare nulla», ha detto.
Chloe Malle è la nuova direttrice di Vogue Us Figlia dell'attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, dal 2023 era direttrice del sito di Vogue, dove lavora da 14 anni.
Anche la più importante associazione di studiosi del genocidio del mondo dice che quello che sta avvenendo a Gaza è un genocidio L'International Association of Genocide Scholars ha pubblicato una risoluzione in cui condanna apertamente Israele.
La standing ovation più lunga di Venezia l’ha presa The Rock Per il suo ruolo in The Smashing Machine, il biopic sul lottatore Mark Kerr diretto da Benny Safdie.
Il Ceo di Nestlé è stato licenziato per aver nascosto una relazione con una sua dipendente Una «undisclosed romantic relationship» costata carissimo a Laurent Freixe, che lavorava per l'azienda da 40 anni.
I Radiohead hanno annunciato un nuovo tour che farà tappa anche in Italia

Arriveranno a Bologna, a novembre. I biglietti saranno disponibili solo registrandosi prima sul sito della band dal 5 al 7 settembre.

03 Settembre 2025

Sono passati sette anni dall’ultimo tour dei Radiohead. Qualche giorno fa, però, nel thread Reddit dedicato alla band erano apparsi volantini e vari indizi che riportano alcune date di un tour europeo, adesso confermato ufficialmente dalla band. Tour che farà tappa anche in Italia, a novembre, a Bologna. Alcune delle date, ora ufficiali, sono le stesse che i fan avevano trovato sui volantini “comparsi” al Barbican di Londra, che erano stati l’inizio delle indiscrezioni degli scorsi giorni: 21, 22, 24 e 25 novembre, cioè i giorni in cui la band suonerà alla O2 Arena di Londra. 

Altri volantini, trovati a Copenaghen, riportavano le date del 1, 2, 4 e 5 dicembre, cioè i giorni in cui i Radiohead saranno alla Royal arena di Copenaghen. Un terzo ritrovamento in questa serie di volantini misteriosi (su nessuno era scritto il luogo in cui si sarebbe tenuto il concerto) diceva 8, 9, 11 e 12 dicembre, giorni dei concerti berlinesi, alla Uber Arena. La buonissima notizia per i fan italiani è che il tour farà tappa anche in Italia, come già detto: a Bologna il 14, 15, 17 e 18 novembre, alla Unipol Arena. L’Italia sarà la seconda tappa di questo ritorno in scena dei Radiohead: prima di venire a Bologna, la band sarà a Madrid, alla Movistar Arena, il 4, il 5 il 7 e l’8 novembre. I biglietti saranno disponibili solo registrandosi sul sito radiohead.com, le registrazioni saranno aperte dal 5 al 7 settembre.

Già da marzo erano circolate voci secondo le quali la band stava lavorando a qualcosa di nuovo. Tutti assieme, infatti, i Radiohea avevano creato una nuova società a responsabilità limitata suggerendo prossime attività importanti nel 2025. Non è una cosa nuova, la stessa manovra era stata fatta in vista dell’ultimo tour. Questa volta, la LLC si chiama RHEUK25 che tradotto sommariamente potrebbe significare RadioHead European United Kingdom 2025. L’ultima esibizione dal vivo dei Radiohead risale all’agosto 2018 al Wells Fargo Center di Filadelfia, la fine del tour promozionale di A Moon Shaped Pool. Da allora la band è stata fumosa riguardo progetti futuri. Tuttavia, marzo, un’asta di beneficenza organizzata dai vigili del fuoco di Los Angeles, che prevedeva la donazione diretta di quattro biglietti per un “concerto dei Radiohead a scelta”, ha scatenato voci su un imminente tour. Una fonte vicina al gruppo ha poi confermato a Resident Advisor che si sarebbero esibiti nell’ultimo trimestre del 2025.

Cultura
Il Festival di film di Villa Medici, il cinema è arte solo se è radicale

È uno dei giovani festival più interessanti degli ultimi anni, perché mescola arti visive e cinema e ha un programma tanto selezionato quanto "estremo". Ne abbiamo parlato con Sam Stourdzé, direttore dell'Accademia di Francia in Italia, che del festival è l'organizzatore.

Cultura
La standing ovation più lunga di Venezia l'ha presa The Rock

Per il suo ruolo in The Smashing Machine, il biopic sul lottatore Mark Kerr diretto da Benny Safdie.
Cultura
Il Festival di film di Villa Medici, il cinema è arte solo se è radicale

È uno dei giovani festival più interessanti degli ultimi anni, perché mescola arti visive e cinema e ha un programma tanto selezionato quanto “estremo”. Ne abbiamo parlato con Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia in Italia, che del festival è l’organizzatore.

Cultura
La standing ovation più lunga di Venezia l’ha presa The Rock

Per il suo ruolo in The Smashing Machine, il biopic sul lottatore Mark Kerr diretto da Benny Safdie.

Cultura
di Lorenzo Camerini
Si stava meglio quando c’era Vice

Un documentario appena arrivato su Mubi racconta l'ascesa e soprattutto la caduta di Vice, attraverso una serie di interviste con i protagonisti di quell'esperienza, tutti ancora in lutto.

Cultura
Stasera La chimera di Alice Rohrwacher arriva per la prima volta in tv, su Rai 3

Un film d'autore, da vedere a casa, per festeggiare l'apertura della Mostra del Cinema di Venezia.

Cultura
Andrea Laszlo De Simone ha rivelato la data d’uscita e la copertina del suo nuovo album, Una lunghissima ombra

Lo ha fatto con un post su Instagram in cui ha pubblicato anche la tracklist completa del disco.

Cultura
di Studio
La prima volta di Rivista Studio alla Mostra del cinema di Venezia

Il 4 settembre ci vediamo sul Lido, per parlare di film e bere qualcosa insieme.