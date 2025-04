Dopo 24 anni di attesa, sta per uscire un nuovo album dei Pulp

Si intitola More, uscirà il 6 giugno e il primo singolo, "Spike Island", è già disponibile.

11 Aprile 2025

I Millennial, e in particolare i Millennial indie, staranno anche vivendo l’ennesima crisi economica della loro vita, ma a livello musicale non possono proprio lamentarsi. Nell’arco di due giorni è arrivato un album a sorpresa dei Cani (dopo 9 anni di pausa), un altro album dei Bon Iver, SABLE fABLE, il nuovo singolo di Lorde lanciato da lei stessa su TikTok, e il nuovo album dei Pulp. Si chiama More, arriva dopo 24 anni di pausa e uscirà il 6 giugno.

In un’intervista a Bbc, il frontman Jarvis Cocker ha spiegato che il ritorno in studio è motivato dall’enorme successo del reunion tour del 2023. «Abbiamo suonato una nuova canzone verso la fine del tour, e nessuno ci ha tirato addosso oggetti, né se n’è andato per andare al bar», ha detto Cocker, «quindi abbiamo pensato di continuare e vedere cosa potevamo inventare». Il 2023, tra l’altro, è l’anno della scomparsa di Steve Mackey, bassista del gruppo che ha fatto in tempo a registrare due brani del nuovo disco.

Il primo singolo, “Spike Island”, è già disponibile. Il titolo rimanda al leggendario concerto degli Stone Roses che si tenne proprio a Spike Island nel 1990 e fu un mezzo disastro – troppo vento, non si sentiva niente – ma anche una pietra miliare della musica indie britannica. Una curiosità sul video: il comunicato stampa del disco afferma che nessuna AI è stata coinvolta nel processo creativo, ma le animazioni del video del singolo sono state realizzate proprio con l’AI a partire dalle figure che appaiono sul più famoso album della band, Different Class.