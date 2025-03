Cultura

È il momento perfetto per guardare On Your Mark, l’unico video musicale mai realizzato dallo Studio Ghibli

31 Marzo 2025

Vogliamo essere ottimisti e sperare che dall’impazzimento per il cosiddetto Ghibli prompting di ChatGPT verranno delle cose positive. Magari delle persone che non sapevano cosa fosse hanno scoperto lo Studio Ghibli, in questi giorni. Altri avranno scoperto pezzi della storia di Hayao Miyazaki che non conoscevano. Per esempio, On Your Mark, il cortometraggio animato che è anche l’unico video musicale mai realizzato dal regista e dallo studio.

On Your Mark è una chicca per gli appassionati: fu realizzato nel 1995, quando Miyazaki decise di girare un video assieme ai musicisti Chage & Aska. È considerato sia un cortometraggio, perché racconta una storia originale, con personaggi nuovi, in un mondo nuovo anche se perfettamente ghiblesco, che un video, per il modo in cui musica e immagini si accompagnano ed esaltano a vicenda. On Your Mark era parte del Ghibli Experimental Theater, progetto al quale Miyazaki si dedicò per distrarsi dal blocco dello scrittore che gli impediva di finire la sceneggiatura della Principessa Mononoke.

Il risultato fu talmente eccezionale che alla fine il corto/video, da distrazione, divenne un progetto vero e proprio, un film fatto e finito, tanto che fu distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi nel luglio del 1995. Deve ancora venire un’intelligenza artificiale capace di fare una cosa così.