Netflix trasmetterà in streaming TF1, il canale televisivo più seguito in Francia

È il primo accordo di questo tipo firmato dalla piattaforma streaming. Non sarà l'ultimo, visti i recenti cambiamenti nella politica aziendale di Netflix.

18 Giugno 2025

Dalla prossima estate il pubblico francese potrà seguire i due telegiornali giornalieri di Télévision française 1, le puntate di The Voice e gli altri contenuti dell’emittente generalista più seguita di Francia direttamente su Netflix. Variety riporta i primi dettagli dell’accordo tra la tv francese e il servizio streaming statunitense, annunciato a un evento dedicato al settore della pubblicità a Lione.

Si tratta di un primo, importante test nella nuova fase della storia di Netflix, sempre più interessata ad affiancare ai suoi contenuti programmi ed eventi di terzi da seguire in diretta. L’intento della piattaforma è abbastanza chiaro: includendo nel suo catalogo i contenuti di una delle emittenti in chiaro più importanti in Francia, Netflix punta a “intrappolare” gli utenti: se anche la tv generalista è su Netflix, non c’è più davvero nessuno motivo per uscire da Netflix.

Cosa ci guadagna TF1 dall’accordo, a parte un pagamento per i diritti di trasmissione il cui importo è rimasto segreto? Ovviamente la possibilità di raggiungere un pubblico nuovo: quello che per età o abitudine frequenta sempre meno i cosiddetti legacy media e ormai non ne conosce più offerta e programmazione. Se il test andrà in porto, non è da escludere che altri Paesi seguano l’esempio della Francia. In Italia per esempio molte serie originali prodotte da Rai Fiction come Mare Fuori, Rocco Schiavone e Gerri fanno parte del catalogo Netflix e Prime Video. Molto più raro è il passaggio inverso, invece, con Netflix da sempre molto restia a cedere i diritti di trasmissione dei suoi contenuti originali.