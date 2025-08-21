Hype ↓
A Maiorca quest’anno ci sono molti meno turisti a causa delle proteste contro l’overtourism Addirittura il 40 per cento in meno rispetto al 2024, secondo gli allarmatissimi balneari, ristoratori e albergatori locali.
Un sacco di gente è andata a vedere un concerto di Justin Bieber a Las Vegas senza accorgersi che sul palco non c’era lui ma un sosia Ci è voluta una canzone intera (una non eccellente interpretazione di "Sorry") prima che qualcuno cominciasse a sospettare.
È uscito il primo trailer di Good Boy, l’horror raccontato dal punto di vista di un cane Chi il film l'ha già visto dice che è bellissimo e che il protagonista, il cane Indy, meriterebbe un premio per la sua interpretazione.
È stato sgomberato il centro sociale Leoncavallo di Milano La polizia è entrata questa mattina alle 7:30, l'operazione verrà completata oggi, dopo più di 30 anni di contenziosi e 133 rinvii.
I Paesi africani chiedono (per l’ennesima volta) di cambiare la mappa del mondo perché in quella attuale l’Africa è troppo piccola Le 55 nazioni dell'Unione africana vogliono cestinare la mappa di Mercatore, vecchia di secoli, e sostituirla con una più moderna e realistica.
Uno dei tormentoni dell’estate giapponese è un canzone generata con l’AI e basata su un meme “Yaju & U” è la prima canzone interamente, esplicitamente fatta con l'AI a raggiungere un tale successo. Facile prevedere che non sarà l'ultima.
In Repubblica Ceca una politica si è ritirata dalle elezioni perché accusata di aver assoldato un sicario per uccidere un cane Margita Balaštíková, però, nega tutto: non ha mai voluto uccidere il cane, solo rovinare la vita al padrone, il suo ex marito.
Il prossimo film di Danny Boyle sarà un biopic su Rupert Murdoch Si intitolerà Ink e, stando alle indiscrezioni, a interpretare Murdoch sarà Guy Pearce.
È un discorso che abbiamo fatto per settimane anche in Italia, quest’estate: ci sono meno turisti del solito, dicono i balneari, i ristoratori, gli albergatori. Si prospettano gemellaggi con i balneari, i ristoratori, gli albergatori maiorchini, che si lamentano anche loro per la stessa ragione: secondo quanto riporta Far Out, che riprende un articolo del Majorca Daily Bulletin, quest’anno a Maiorca si è registrato una diminuzione dei flussi turistici addirittura del 40 per cento rispetto all’anno precedente (i dati disponibili si fermano a luglio, magari ad agosto scopriremo che c’è stata una clamorosa rimonta). Perché? Anche qui, il discorso in Spagna assomiglia molto a quello italiano: c’è chi dice, comprensibilmente, che ormai costa tutto troppo mentre gli stipendi restano sempre uguali, cioè bassi, e quindi in vacanza non si va perché non ci si può andare. A Maiorca, però, c’è anche chi dice che questa “crisi” del turismo locale è dovuta alle tante, rumorose, partecipatissime proteste contro l’overtourism degli ultimi anni.

A mancare sarebbero soprattutto i turisti stranieri e in particolare gli inglesi e i tedeschi, si legge sempre nell’articolo del Majorca Daily Bulletin. Una mancanza tanto grave che l’associazione dei ristoratori maiorchini ha diffuso un comunicato stampa per spiegare che, se le cose dovessero confermarsi queste anche ad agosto, molte aziende del settore e anche di quello alberghiero saranno costrette a chiudere. Catastrofe nella catastrofe, nel comunicato si legge anche che le cose a Maiorca quest’anno vanno così male che i dipendenti degli alberghi hanno potuto addirittura usufruire dei giorni di ferie, fatto mai visto prima, figuriamoci nel pieno dell’alta stagione. Altro fatto gravissimo, a detta dei ristoratori maiorchini, è il fatto che quest’anno sui trasporti pubblici si sta comodi, non sono pieni zeppi come di solito sono a luglio e ad agosto. Senza parlare dei sentieri per le escursioni: quest’anno ci si riesce addirittura a camminare tranquilli, tanto poche sono le persone che vanno a fare passeggiate.

Che tutto questo possa essere merito esclusivamente delle proteste contro l’overtourism è difficile dirlo. Ma se fosse anche solo in parte merito di quelle iniziative, lo si potrebbe definire il primo, importante successo di questo movimento (di cui abbiamo parlato ampiamente nell’ultimo numero di Rivista Studio, “Gran Turismo”) che in Spagna ha il suo quartier generale.

