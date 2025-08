Negli Stati Uniti stanno usando l’audio della litigata tra Adam Driver e Scarlett Johansson in Storia di un matrimonio per spaventare i lupi

Gli allevatori confermano che l’audio tratto dal film si è rivelato efficace per tenere lontani i predatori e salvare le mandrie.

05 Agosto 2025

I proprietari di grandi alleavamenti di bovini del Midwest americano se li erano quasi dimenticati, i lupi grigi, dopo decenni in cui la specie era stata sull’orlo dell’estinzione. Ora invece la popolazione nelle praterie dell’Oregon e degli stati limitrofi è aumentata, tanto che gli attacchi alle mandrie di bovini sono continui, che hanno colto molti allevamenti impreparati. Gli attacchi dei canidi sono così frequenti che un’allevatrice ha detto al Wall Street Journal che gli allevamenti «sono come un drive through di un fast food, da quanto è facile entrare e rubare i capi di bestiame più giovani».

Gli allevatori statunitensi stanno adottando diverse strategie difensive per tenere i lupi grigi che minacciano il loro bestiame, senza però ricorrere all’abbattimento o a metodi violenti come le vecchie tagliole. In un curioso mix tra artigianalità e tecnologia, alcuni di loro stanno utilizzando droni e telecamere notturne per tenere d’occhio i movimenti dei branchi vicini agli allevamenti, implementando la sorveglianza con metodi dissuasivi davvero sui generis. Gli allevatori, intervistati dalla testata economica in merito alla loro strategia di difesa, hanno infatti spiegato di aver messo in piedi una libreria di suoni che vengono trasmessi ad alto volume in direzione dei lupi ogni volta che tentano un attacco.

In un processo di test continuo, gli allevatori hanno scoperto che oltre ai suoni naturali che impauriscono i lupi e agli album degli AC/DC sparata ad altissimo volume (la canzone più efficace pare sia “Thunderstruck”) c’è una traccia audio che non ha pari nel far capire ai lupi che «gli umani sono cattivi e vanno quindi evitati»: la celebre litigata tra Adam Driver e Scarlett Johansson in Storia di un matrimonio.

Non è chiaro a chi sia venuta l’idea di intimorire i lupi con il famigerato alterco tra i due interpreti che si dicono a vicenda frasi strazianti e violentissime, con un crescendo drammatico che ha colpito il pubblico e, a quanto pare, spaventato i lupi. Chissà che ne pensa il regista Noah Baumbach, che per la sceneggiatura del film. del 2019 venne anche candidato all’Oscar.