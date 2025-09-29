Hype ↓
21:01 lunedì 29 settembre 2025
Dopo che Emma Watson ha provato a fare pace con lei, JK Rowling le ha risposto dandole dell’ignorante «Così ignorante da non rendersi nemmeno conto di quanto è ignorante», per la precisione.
Letterboxd ha fatto una lista dei film più sottovalutati del XXI secolo Lista in cui sono finiti classici dimenticati, classici mancati e pure video di cani.
Il video di un rider che a Chicago scappa da venti agenti dell’ICE su una bicicletta è giustamente diventato virale Hanno tentato di fermarlo, forse arrestarlo, senza riuscirci: l'uomo li ha seminati tutti ed è fuggito in sella alla sua bici.
Una frase di Liam Gallagher ha convinto i fan che ci sarà un tour degli Oasis anche l’anno prossimo Alla fine del concerto di Wembley, Liam ha detto «See you next year»: tanto è bastato ad accendere le speranze dei fan.
All’ingresso del cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti è stato appeso uno striscione molto esplicito su Netanyahu Nel giorno in cui il Premier israeliano ha fatto il suo criticatissimo discorso all'Onu, Moretti ha commentato così: "Netanyahu criminale pazzo"
A sorpresa, le elezioni in Moldavia le hanno stravinte gli europeisti Il Partito azione e solidarietà ha preso poco più del 50 per cento dei voti, un momento fondamentale nell'avvicinamento del Paese all'Ue.
Emma Watson ha detto che vuole ancora bene a JK Rowling nonostante non sia d’accordo con lei L’attrice è tornata sul dibattito che divide il mondo di Harry Potter, dalle posizioni transfobiche di Rowling alle prese di distanza di Watson e Radcliffe.
A novembre gli Stati che parteciperanno all’Eurovision dovranno votare per l’esclusione di Israele La votazione si terrà a novembre e sarà sufficiente il 50 per cento dei voti contrari per l'esclusione di Israele dall'Eurovision Song Contest.
Letterboxd ha fatto una lista dei film più sottovalutati del XXI secolo

Lista in cui sono finiti classici dimenticati, classici mancati e pure video di cani.

29 Settembre 2025

Letterboxd ha creato una lista dei film più sottovalutati degli ultimi 25 anni. Per farlo, ha chiesto ai suoi redattori e collaboratori di stilare ognuno una lista dei migliori film  che abbiano mai visto e che però sulla piattaforma contano meno di 50 mila spettatori. Il risultato: una selezione di classici o classici mancati o classici in divenire che spaziano da una commedia di 55 minuti composta interamente da video di cani (Doggiewoggiez! Poochiewoochiez! diretto da Dimitri Simakis e Nic Maier) a un adattamento di 352 minuti di The Great American Play.

Leggi anche: Letterboxd salverà il cinema?

Per motivi di marketing, per il clima sociale ed economico, per questioni legali, per tempistiche sfavorevoli o per pura sfortuna, questi film rimangono poco visti. La lista dei film più sottovalutati del XXI secolo è il tentativo di dare una dimora temporanea a questi film in modo che poi, gli utenti li possano guardare e salvare all’interno dei propri profili.

Forse il più conosciuto tra tutti è Angels in America (2003), l’ambiziosissima mini-serie con Al Pacino, Meryl Streep e Emma Thompson diretta da Mike Nichols, di cui si tende ad amare e conoscere molto di più Closer e Il laureato. Ma la lista è lunghissima e molto varia: c’è il documentario HyperNormalisation di Adam Curtis, c’è The Gaze di Barry Jenkins, How to Build a Time Machine di Jay Cheel, Bright Star di Jane Campion, Merata: How Mum Decolonised the Screen di Hepi Mita e Tropical Malady di Apichatpong Weerasethakul. E altro ancora. Su Instagram e sulla piattaforma le reazioni sono state positive, a tratti anche nostalgiche, tra chi ritrova il titolo di un film a cui non pensava da tempo e chi ripensa così al cinema in cui per la prima volta ha visto una di queste pellicole. In ogni caso, la missione che Letterboxd si era data con questa lista sembra compiuta.

Cultura
di Francesco Gerardi
Letterboxd salverà il cinema?

Diventata popolare durante la pandemia, l'app sta portando moltissimi utenti, soprattutto Gen Z, a riscoprire film di culto e classici del passato. Una comunità di cinefili sempre più numerosa alla quale ora si è unito anche Martin Scorsese.

