Hype ↓
News ↓
18:44 venerdì 29 agosto 2025
Stasera La chimera di Alice Rohrwacher arriva per la prima volta in tv, su Rai 3 Un film d'autore per festeggiare l'apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2025.
Emma Stone, che in Bugonia interpreta una donna accusata di essere un alieno, crede nell’esistenza degli alieni E ha spiegato anche perché: lo ha capito guardando la serie Cosmos di Carl Sagan.
Miley Cyrus è diventata la prima celebrity a fare da testimonial a Maison Margiela La campagna scattata da Paolo Roversi è una rivoluzione nella storia del brand.
Andrea Laszlo De Simone ha rivelato la data d’uscita e la copertina del suo nuovo album, Una lunghissima ombra Lo ha fatto con un post su Instagram in cui ha pubblicato anche la tracklist completa del disco.
Il Van Gogh Museum di Amsterdam rischia la chiusura a causa di lavori di ristrutturazione troppo costosi Lo dice il museo stesso: servono 121 milioni di euro per mettere a posto la struttura. Il Van Gogh Museum pretende che a pagare sia il governo olandese. Il governo olandese non è d'accordo.
C’è grande attesa attorno a The Voice of Hind Rajab, il film che potrebbe essere la sorpresa di questa Mostra del cinema Per i nomi che lo producono, per il regista che lo dirige e soprattutto per la storia vera che racconta: quella di una bambina di 6 anni, morta a Gaza.
La stylist di Julia Roberts non vuole rivelare il brand del cardigan con la faccia di Luca Guadagnino Il misterioso cardigan indossato dall'attrice al suo arrivo a Venezia è già diventato l'oggetto del desiderio della Mostra del Cinema.
In Corea del Sud è stata approvata una legge che vieta l’uso dello smartphone a scuola a tutti gli studenti È una delle più restrittive del mondo ed è stata approvata dal Parlamento con una larga maggioranza bipartisan.
Cultura

Stasera La chimera di Alice Rohrwacher arriva per la prima volta in tv, su Rai 3

Un film d'autore, da vedere a casa, per festeggiare l'apertura della Mostra del Cinema di Venezia.

29 Agosto 2025

In occasione dell’apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2025, Rai 3 ha deciso di trasmettere un prezioso e recente film italiano d’autore. Presentato in concorso alla 76ª edizione del Festival di Cannes per la Palma d’oro, riconosciuto con il Premio AFCAE, inserito tra i cinque migliori film stranieri dalla National Board of Review del 2023 (nonché, come scrivevamo qui, film migliore del 2023 secondo Greta Gerwig, la regista di Barbie), La chimera è il terzo e ultimo capitolo della trilogia di Alice Rohrwacher iniziata con Le meraviglie nel 2014 e proseguita con Lazzaro felice nel 2018.

Un film poetico arricchito da una deliziosa Isabella Rossellini (nastro d’argento a Taormina come miglior attrice non protagonista) che racconta la storia un giovane inglese dotato di capacità soprannaturali assoldato da un gruppo di tombaroli per scovare e saccheggiare antiche tombe etrusche. A interpretare Arthur, l’ormai famosissimo Josh O’Connor, che insieme alla regista si adoperò a spingere il film con un tenerissimo (ed efficace) video pubblicato su Instagram in cui invitava la gente a convincere le sale italiane a proiettarlo (ne avevamo parlato qui).

Se avete intenzione di vederlo o rivederlo, potrebbe esservi utile rileggere questa bella intervista, in cui Rohrwacher aveva spiegato il senso del film, visto che tanti spettatori ne parlavano come di un film meraviglioso ma di cui non è facilissimo cogliere, appunto, il senso. «Questo film è una critica, come lo sono tutti i miei film, del mondo fatto solo di cose in cui ci ritroviamo. Ed è un film che esprime il mio desiderio di parlare dei contorni invisibili che circondano le cose, nella speranza che in futuro riusciremo a concentrarci sempre di più su questo». La chimera verrà trasmesso stasera, venerdì 29 agosto, alle 21.40 su Rai 3.

Articoli Suggeriti
Cultura
Greta Gerwig ha detto che uno dei suoi film preferiti del 2023 è stato La Chimera

Cultura Pop
Il Time ha inserito La chimera nella sua lista dei migliori film del 2024
Leggi anche ↓
Cultura
Andrea Laszlo De Simone ha rivelato la data d’uscita e la copertina del suo nuovo album, Una lunghissima ombra

Lo ha fatto con un post su Instagram in cui ha pubblicato anche la tracklist completa del disco.

Cultura
di Studio
La prima volta di Rivista Studio alla Mostra del cinema di Venezia

Il 4 settembre ci vediamo sul Lido, per parlare di film e bere qualcosa insieme.

Cultura
Il Van Gogh Museum di Amsterdam rischia la chiusura a causa di lavori di ristrutturazione troppo costosi

Lo dice il museo stesso: servono 121 milioni di euro per mettere a posto la struttura. Il Van Gogh Museum pretende che a pagare sia il governo olandese. Il governo olandese non è d'accordo.

Cultura
C’è grande attesa attorno a The Voice of Hind Rajab, il film che potrebbe essere la sorpresa di questa Mostra del cinema

Per i nomi che lo producono, per il regista che lo dirige e soprattutto per la storia vera che racconta: quella di una bambina di 6 anni, morta a Gaza.

Cultura
Il nuovo libro dell’autrice di Mangia, prega, ama è una storia d’amore, droga e malattia terminale

Si intitola All the Way to the River, uscirà in inglese il 9 settembre e ha già fatto arrabbiare un po' di persone.

Cultura
Finalmente sappiamo di cosa parla La grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino

È il film che aprirà la Mostra del cinema di Venezia ed è uno di quelli che concorreranno al Leone d'oro. I primi dettagli sulla trama hanno sorpreso molti.