21:10 mercoledì 17 settembre 2025
Nel nuovo film di Carlo Verdone ci sarà anche Karla Sofía Gascón, la protagonista caduta in disgrazia di Emilia Pérez La notizia ha permesso a Scuola di seduzione di finire addirittura tra le breaking news di Variety.
Enzo Iacchetti che urla «Cos’hai detto, stronzo? Vengo giù e ti prendo a pugni» è diventato l’idolo di internet Il suo sbrocco a È sempre Cartabianca sul genocidio a Gaza lo ha fatto diventare l'uomo più amato (e memato) sui social.
Ci sono anche Annie Ernaux e Sally Rooney tra coloro che hanno chiesto a Macron di ripristinare il programma per evacuare scrittori e artisti da Gaza E assieme a loro hanno firmato l'appello anche Abdulrazak Gurnah, Mathias Énard, Naomi Klein, Deborah Levy e molti altri.
Per Tyler Robinson, l’uomo accusato dell’omicidio di Charlie Kirk, verrà chiesta la pena di morte  La procura lo ha accusato di omicidio aggravato, reato per il quale il codice penale dello Utah prevede la pena capitale. 
Una editorialista del Washington Post è stata licenziata per delle dichiarazioni contro Charlie Kirk Karen Attiah ha scoperto di essere diventata ex editorialista del giornale proprio dopo aver fatto sui social commenti molto critici verso Kirk.
In Nepal hanno nominato una nuova Presidente del Consiglio anche grazie a un referendum su Discord Per la prima volta nella storia, una piattaforma pensata per tutt'altro scopo ha contribuito all'elezione di un Primo ministro.
Amanda Knox è la prima ospite della nuova stagione del podcast di Gwyneth Paltrow Un’intervista il cui scopo, secondo Paltrow, è «restituire ad Amanda la sua voce», ma anche permetterle di promuovere il suo Substack.
Luigi Mangione non è più accusato di terrorismo ma rischia comunque la pena di morte L'accusa di terrorismo è caduta nel processo in corso nello Stato di New York, ma è in quello federale che Mangione rischia la pena capitale.
Pop

Nel nuovo film di Carlo Verdone ci sarà anche Karla Sofía Gascón, la protagonista caduta in disgrazia di Emilia Pérez

La notizia ha permesso a Scuola di seduzione di finire addirittura tra le breaking news di Variety.

17 Settembre 2025

Ieri è stato annunciato l’inizio delle riprese del nuovo film di Carlo Verdone. Dopo il successo della serie Vita da Carlo, Scuola di seduzione segna il ritorno di Verdone dietro la cinepresa e come autore, dato che la sceneggiatura è firmata da lui, da Pasquale Plastino e da Luca Mastrogiovanni. Non è per questo motivo, però, che Scuola di seduzione è finito addirittura tra le breaking news di Variety. Scorrendo il cast, infatti, si trova il nome, davvero inaspettato, di un’attrice di fama internazionale: quello di Karla Sofía Gascón.

Nella scorsa stagione dei premi cinematografici, Gascón ha fatto la storia del cinema, nel bene e nel male. È stata infatti la prima donna transgender a conquistare una nomination come Miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Emilia Pérez di Jacques Audiard. Nomination che Gascon ha sprecato (a detta di molti era la favorita per la vittoria), a causa di una serie di dichiarazioni e post, presenti e passati, razzisti e islamofobici che hanno trasformato la sua rincorsa all’Oscar da trionfo annunciato a immensa shitstorm. Tanto che a un certo punto Netflix, che distribuiva il film negli Stati Uniti, ha deciso di dissociarsi da Gascón, rimuovendola da tutte le attività legate al film, facendo sparire il suo nome dai materiali ed eventi promozionali, addirittura rifiutandosi di pagarle le spese per viaggi, vitti e alloggi legati alla campagna promozionale per il film e per la candidatura all’Oscar.

A molti era sembrato che lo scandalo segnasse la fine della carriera dell’attrice spagnola, ma così non è stato. Tra una comparsata in tv e l’altra, Gascón ha cercato altri ruoli, fino a entrare nel cast del nuovo film di Verdone insieme a interpreti italiani quali Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani. Non sono stati forniti dettagli sul ruolo che interpreterà in quella che dalla prima, stringata sinossi diffusa dalla produzione suona come una commedia romantica incentrata su un love coach che aiuta le persone a innamorarsi: «Nell’epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l’intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite. C’è chi cerca l’amore, chi vuole salvarlo e chi non smette di interrogarsi sul passato».

In Nepal hanno nominato una nuova Presidente del Consiglio anche grazie a un referendum su Discord

Per la prima volta nella storia, una piattaforma pensata per tutt'altro scopo ha contribuito all'elezione di un Primo ministro.

Amanda Knox è la prima ospite della nuova stagione del podcast di Gwyneth Paltrow

Un’intervista il cui scopo, secondo Paltrow, è «restituire ad Amanda la sua voce», ma anche permetterle di promuovere il suo Substack.

Dopo i meme, i videogiochi, le carte collezionabili e gli spettacoli a Broadway, adesso l’Italian Brainrot arriva anche nei parchi giochi italiani

Da fenomeno più stupido e interessante di internet alla vita vera, al Magicland di Valmontone, in provincia di Roma.

Il concerto in Vaticano per il compleanno del Papa è stato uno degli show più assurdi di sempre

La collabo Bocelli-Pharrell, i Clipse primi rapper a esibirsi in Vaticano, i droni del fratello di Musk, lo streaming su Disney+ e la diretta su Tv2000: è successo davvero.

L’episodio di South Park che prendeva in giro Charlie Kirk è stato “cancellato”

La decisione è arrivata dopo le proteste dei conservatori statunitensi, che accusano lo show di aver contribuito al clima d’odio contro Kirk.

La vita e la carriera del giovane Gigi D’Alessio diventeranno un film

Il biopic si intitolerà Solo se canti tu e a interpretare D'Alessio sarà Matteo Paolillo, meglio noto come Edoardo Conte di Mare fuori.