12:40 venerdì 22 agosto 2025
L’ultimo film della saga di Mission: Impossible è stato trasmesso gratuitamente su YouTube, ma ha potuto “vederlo” solo chi conosce l’alfabeto Morse E il pubblico sembra aver molto apprezzato l'iniziativa, a giudicare dai commenti che si leggono su YouTube.
A Maiorca quest’anno ci sono molti meno turisti a causa delle proteste contro l’overtourism Addirittura il 40 per cento in meno rispetto al 2024, secondo gli allarmatissimi balneari, ristoratori e albergatori locali.
Un sacco di gente è andata a vedere un concerto di Justin Bieber a Las Vegas senza accorgersi che sul palco non c’era lui ma un sosia Ci è voluta una canzone intera (una non eccellente interpretazione di "Sorry") prima che qualcuno cominciasse a sospettare.
È stato sgomberato il centro sociale Leoncavallo di Milano La polizia è entrata questa mattina alle 7:30, l'operazione verrà completata oggi, dopo più di 30 anni di contenziosi e 133 rinvii.
I Paesi africani chiedono (per l’ennesima volta) di cambiare la mappa del mondo perché in quella attuale l’Africa è troppo piccola Le 55 nazioni dell'Unione africana vogliono cestinare la mappa di Mercatore, vecchia di secoli, e sostituirla con una più moderna e realistica.
Uno dei tormentoni dell’estate giapponese è un canzone generata con l’AI e basata su un meme “Yaju & U” è la prima canzone interamente, esplicitamente fatta con l'AI a raggiungere un tale successo. Facile prevedere che non sarà l'ultima.
Cultura

Il nuovo trailer del Mostro conferma che la serie di Stefano Sollima è uno dei titoli imperdibili della Mostra del cinema di Venezia

Dopo la prima a Venezia sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 ottobre.

22 Agosto 2025

La ricostruzione d’epoca dettagliata, la musica che punteggia le scene di violenza e i dialoghi, un’impressionante ripresa aerea di una sposa che fugge tra i campi mentre degli uomini la inseguono. Che con Il Mostro Netflix intenda conquistare il pubblico internazionale appare evidente dal primo trailer esteso pubblicato poche ore fa dalla piattaforma, in vista della prima mondiale della serie alla Mostra di Venezia. D’altronde il progetto vede la regia di Stefano Sollima, uno dei registi italiani più apprezzati a livello internazionale.

Per atmosfere e ricchezza produttiva, Il Mostro sembra molto più simile a un thriller investigativo classico, con gli inquirenti alle prese con una caccia al serial killer resa quasi impossibile dalla mancanza di prove. Sappiamo già che la prima serie non coprirà l’intero, intricato iter investigativo e giudiziario che da decenni appassiona i mostrologi di tutta Italia, ma si concentrerà piuttosto sulla cosiddetta “pista sarda”, una delle prime battute dagli inquirenti.

Dal filmato, che per approccio e stile ricorda molto il Fincher di Mindhunter e Zodiac, sembra che la serie si concentrerà sull’analizzare anche il clima oppressivo e misogino in cui si consumarono i primi delitti del Mostro, arrivando poi al famoso profiling dell’esperto del Fbi che sancì come il killer agisse perché «odiava le donne». Il tutto senza sensazionalismi, per ricordare soprattutto quanto successo, come spiegato dallo stesso regista: «Riportare con onestà, con rispetto e con rigore deve ancora avere un senso. Non per risolvere, non per capire, ma solo per ricordare. Un modo per restare accanto a chi è rimasto lì, per sempre nella notte».

Dopo la prima mondiale a Venezia, i quattro episodi che compongono la serie saranno disponibili su Netflix a partire dal 22 ottobre, per celebrare il decimo anniversario dell’arrivo della piattaforma in Italia.

Cultura
Cultura
In Inghilterra anche i festival musicali sono una questione di classe sociale

Ce n'è uno per ogni genere musicale e per tutte le fasce di reddito, dall'aristocratico Wilderness al popolare Cross the Tracks. Andarci è un buon modo per capire, o almeno provare a capire, le stranezze inglesi.
di Alessandro De Simone
Cultura
Cultura
di Alessandro De Simone
Cultura
di Gianmaria Tammaro
L’ultima follia di Genndy Tartakovsky, il venerato maestro dell’animazione americana

Ha rivoluzionato i cartoon con Dexter, Samurai Jack e Primal. Lo abbiamo incontrato per parlare di Fixed, suo nuovo film, una commedia sexy animata che parla di un cane e dei suoi testicoli.

Cultura
Il prossimo film di Danny Boyle sarà un biopic su Rupert Murdoch

Si intitolerà Ink e, stando alle indiscrezioni, a interpretare Murdoch sarà Guy Pearce.

Cultura
di Studio
Hot Milk, elogio della giovane donna arrabbiata

Presentato in concorso all'ultima Berlinale, disponibile dal 22 agosto su Mubi, il film di Rebecca Lenkiewicz, adattamento di un romanzo di Deborah Levy, è una storia di madri e figlie, sesso e amanti e, soprattutto, di rabbia.

Cultura
Tarantino ha detto di aver cancellato The Movie Critic quando si è accorto che il critico cinematografico è il mestiere più noioso del mondo

«Nessuno vuole vedere un film su un critico cinematografico», ha spiegato, ospite del podcast The Church of Tarantino.