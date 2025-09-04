Hype ↓
È uscito il primo teaser di Cime tempestose con Jacob Elordi e Margot Robbie Un minuto e mezzo a conferma che sì, il film diretto Emerald Fennell, la regista di Saltburn, sarà un adattamento erotico.
Già nel 2018 c’erano state accuse di incuria per la funicolare di Lisbona Dopo un altro deragliamento, quella volta senza gravi conseguenze.
Trieste è piena di turisti delle crociere che non possono attraccare a Venezia e quindi li scaricano a Trieste Le persone fanno un giro in città e poi prendono l'autobus. Per Venezia.
I Radiohead hanno annunciato un nuovo tour che farà tappa anche in Italia Arriveranno a Bologna, a novembre. I biglietti saranno disponibili solo registrandosi prima sul sito della band dal 5 al 7 settembre.
Alla grande parata militare di Xi Jinping in Cina hanno partecipato anche dei soldati-lupi-robot Hanno sostituito i loro predecessori, i cani-robot, che evidentemente non hanno soddisfatto i generali cinesi.
Shein ha usato un modello AI uguale a Luigi Mangione in una pubblicità ma ha dovuto rimuoverla subito È durata poco, molto poco, la prima volta di Luigi Mangione come testimonial di una multinazionale (a sua insaputa).
Sulla Global Sumud Flotilla c’è anche la scrittrice Naoise Dolan «Qualunque cosa accada sulla barca non potrà causarmi più disperazione di quanta ne provocherebbe il non fare nulla», ha detto.
Chloe Malle è la nuova direttrice di Vogue Us Figlia dell'attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, dal 2023 era direttrice del sito di Vogue, dove lavora da 14 anni.
Cultura

04 Settembre 2025

Con un tempismo perfetto, proprio nei giorni in cui il pubblico femminile è in visibilio per l’apparizione di Jacob Elordi sul red carpet di Venezia per presentare un altro ambizioso adattamento di un grande classico, il Frankenstein di Guillermo del Toro, su YouTube è comparso il primo teaser  dell’attesissima versione di Cime tempestose diretta da Emerald Fennell, la regista di Saltburn e Una donna promettente. Un minuto e mezzo di dita in bocca, tuorli d’uovo, respiri ansimanti, pelle sudata o bagnata e in sottofondo Charli XCX. Cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente un adattamento decisamente erotico, come si evince appunto dal teaser (già giudicato abbastanza cringe da alcuni fan del romanzo originale, che hanno malignamente ribattezzato l’operazione 50 sfumature di Brontë), che si limiterà ad “attingere” al romanzo del 1847 di Emily Brontë, prendendosi parecchie libertà. Chi si aspetta una ricostruzione fedele, insomma, rimarrà molto deluso, come già si è potuto capire dalla scelta dei protagonisti (Catherine avrebbe dovuto essere molto più giovane, Heathcliff non sarebbe dovuto essere bianco: ne parlavamo qui). Per verificare la veridicità di questa nostra previsione non resta che aspettare il giorno di San Valentino del 2026, quando il film arriverà al cinema.

