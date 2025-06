I BTS hanno finito la leva militare e stanno preparando il ritorno sulle scene

Dopo due anni di assenza, la band è pronta a tornare insieme: ci sarebbe un evento già in preparazione nel 2025.

11 Giugno 2025

Ad attenderli all’uscita della caserma dove sono entrati a dicembre 2023 c’erano un centinaio di fan venute da tutto il mondo. Era facile prevederlo, ma questo fatto è comunque una conferma: la mania per Jimin, Jungkook e gli altri BTS è semplicemente rimasta in pausa negli ultimi due anni, in attesa di giugno 2025.

Questo è infatti il mese in cui tutti i membri della band concluderanno la leva militare, imposta dalla legge sudcoreana a tutti gli uomini abili tra i 18 e i 28 anni. A essere esentati dall’obbligo sono pochissimi: atleti di livello olimpico, ballerini classici e musicisti tradizionali. Niente scappatoie per le star del K-pop, almeno per ora. Nel 2020 infatti il governo ha già varato una legge che permette agli idol di posticipare fino ai 30 anni d’età l’arruolamento.

Ora a mancare all’appello è solo Suga, l’unico dei sette membri del gruppo ad aver scelto di svolgere volontariato come agente di servizio sociale, una sorta di versione coreana del servizio civile. A fine mese anche lui dovrebbe rientrare nel gruppo.

Dietro le quinte sarebbero già in atto i preparativi per il grande ritorno, previsto già per quest’anno. Dopo due anni lontani dai riflettori, i BTS si devono riabituare alla popolarità. Parola di Jung Kook, che ai giornalisti radunatisi fuori dalla caserma ha confidato: «È passato così tanto tempo da quando sono stato davanti alle telecamere, non sono nemmeno truccato. Sono un po’ in imbarazzo».