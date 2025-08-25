Hype ↓
20:46 lunedì 25 agosto 2025
Dobbiamo iniziare a prepararci al nuovo album degli Arctic Monkeys? Secondo diversi indizi e indiscrezioni raccolte dai fan, la band è già al lavoro. Anzi, sarebbe già a buon punto.
La Nasa smetterà di studiare la crisi climatica perché secondo il suo capo non è una questione che la riguarda Sean Duffy ha detto che la Nasa deve dedicarsi solo all'esplorazione spaziale, non «a tutte queste scienze terrestri».
In autunno uscirà il memoir postumo di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein Si intitola Nobody’s Girl, Giuffre lo avrebbe completato pochi giorni prima di suicidarsi, il 25 aprile scorso.
L’equivalente irlandese di Trenitalia ha introdotto una pesante multa per chi ascolta musica o guarda video senza cuffie sul treno Ireland’s Iarnród Éireann (Irish Rail) ha avvertito i suoi passeggeri: da adesso in poi, chi non tiene le cuffie e il volume basso, pagherà 100 euro di multa.
La Mostra del cinema di Venezia non è ancora iniziata e c’è già una prima polemica Ad accenderla è stata la lettera aperta di Venice4Palestine, firmata da decine di artisti italiani e stranieri, in cui si chiede alla Biennale di esprimersi a sostegno di Gaza e contro Israele.
Daniel Day-Lewis non recita più ma ha fatto un’eccezione per il film d’esordio di suo figlio  Sono passati otto anni dalla sua ultima volta, ha interrotto il pensionamento per fare il protagonista nell'opera prima del figlio Ronan.
Il rebranding dell’Eurovision per il 70esimo anniversario non sta andando per niente bene Il nuovo logo, soprattutto, non piace né ai fan né ai graphic designer, che già chiedono di tornare alla versione precedente.
L’organizzazione che monitora la sicurezza alimentare nel mondo ha confermato per la prima volta che a Gaza c’è una carestia Secondo l'Integrated Food Security Phase Classification, organizzazione alla quale si affida anche l'Onu, a Gaza la situazione è di Carestia/Catastrofe umanitaria.
Cultura

Dobbiamo iniziare a prepararci al nuovo album degli Arctic Monkeys?

Secondo diversi indizi e indiscrezioni raccolte dai fan, la band è già al lavoro. Anzi, sarebbe già a buon punto.

25 Agosto 2025

La macchina dell’hype si è messa in moto, a voi la scelta se crederci o no. Come si legge su Far Out, gli Arctic Monkeys si starebbero preparando al ritorno sulla scena, a tre anni dal loro ultimo disco, The Car. Gli indizi sarebbero già due, ne manca quindi solo uno per fare una prova buona alla quale attaccarsi. Il primo indizio: dalla homepage del sito degli Arctic Monkeys sono spariti tutti i riferimenti a The Car, sostituiti dal logo della band. Per il resto la homepage è sempre la stessa, ma c’è una novità rilevante, secondo i fan: il link per l’iscrizione alla newsletter, segno, secondo gli ottimisti, di un annuncio imminente.

Il secondo indizio: secondo l’account X Has It Leaked, specializzato in indiscrezioni (che spesso si rivelano vere), la band avrebbe prenotato a novembre diverse sessioni in studio di registrazione, nonostante i diversi impegni solisti, tutti ancora confermati.

Il terzo indizio, in realtà, ci sarebbe già, ma non è detto che sia un indizio vero. Sempre su Far Out si legge che il 6 agosto i membri della band – Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook e Nick O’Malley – avrebbero aperto una nuova società, Bang Bang Recordings LLP, dopo la chiusura della precedente e quasi omonima Bang Bang Tour Services LLP, avvenuta l’1 aprile. Ora, come si capisce dal nome, la seconda serviva per organizzare tour e il fatto che sia stata chiusa, secondo i fan, è la conferma che gli Arctic Monkeys non hanno intenzione di andarsene troppo in giro nell’immediato futuro, perché devono stare in studio a registrare il nuovo album. Do or don’t believe the hype, decidete voi.

Cultura
Il nuovo trailer del Mostro conferma che la serie di Stefano Sollima è uno dei titoli imperdibili della Mostra del cinema di Venezia

Dopo la prima a Venezia sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 ottobre.

Cultura
È uscito il primo trailer di Good Boy, l’horror raccontato dal punto di vista di un cane

Chi il film l'ha già visto dice che è bellissimo e che il protagonista, il cane Indy, meriterebbe un premio per la sua interpretazione.

Cultura
di Alessandro De Simone
In Inghilterra anche i festival musicali sono una questione di classe sociale

Ce n'è uno per ogni genere musicale e per tutte le fasce di reddito, dall'aristocratico Wilderness al popolare Cross the Tracks. Andarci è un buon modo per capire, o almeno provare a capire, le stranezze inglesi.

Cultura
di Gianmaria Tammaro
L’ultima follia di Genndy Tartakovsky, il venerato maestro dell’animazione americana

Ha rivoluzionato i cartoon con Dexter, Samurai Jack e Primal. Lo abbiamo incontrato per parlare di Fixed, suo nuovo film, una commedia sexy animata che parla di un cane e dei suoi testicoli.