Will Smith ha detto che rifiutò la parte di protagonista in Inception perché non capiva la trama

Christopher Nolan gli aveva offerto il ruolo, ma Smith disse di no e preferì dedicarsi al floppissimo Wild Wild West.

16 Giugno 2025

Dominic “Dom” Cobb, il protagonista di Inception, avrebbe potuto avere il volto di Will Smith, non fosse stato per le croniche difficoltà che l’attore ha quando si tratta di capire la trama di un film di fantascienza.

Già anni fa il fu principe di Bel Air aveva confessato di soffrire ancora per aver rifiutato il ruolo di Neo in Matrix. La parte gli era stata proposta dalle sorelle Wachowski, che gli spiegarono nel dettaglio la rivoluzionaria idea che avevano avuto, ma lui preferì passare la mano. Ospite del podcast di Radio Xtra, Will Smith ha rivelato di aver preso un’altra cantonata clamorosa qualche anno dopo con Inception. È in buon compagnia: prima di lui, anche Brad Pitt rifiutò il ruolo di Dominic Cobb, non si sa per quale motivo.

Will Smith fu insomma la seconda scelta di Nolan, che tentò di spiegargli la trama del suo thriller fantascientifico. Smith però non capì nulla del suo pitch: «Christopher Nolan mi presentò Inception e, devo ammetterlo, non lo capii. È proprio quel tipo di film che si avventurano in realtà alternative… Non sono facili da proporre in modo convincente. Ma sono anche quelli per cui poi mi mangio le mani». Smith rifiutò Inception e si dedicò a Wild Wild West, rivelatosi poi un flop.