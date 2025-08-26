Hype ↓
Werner Herzog ha aperto un profilo Instagram e nel suo primo post c’è lui che fa una grigliata Nella caption del post si legge: «I am Werner Herzog. This shall be my Instagram».
Dobbiamo iniziare a prepararci al nuovo album degli Arctic Monkeys? Secondo diversi indizi e indiscrezioni raccolte dai fan, la band è già al lavoro. Anzi, sarebbe già a buon punto.
La Nasa smetterà di studiare la crisi climatica perché secondo il suo capo non è una questione che la riguarda Sean Duffy ha detto che la Nasa deve dedicarsi solo all'esplorazione spaziale, non «a tutte queste scienze terrestri».
In autunno uscirà il memoir postumo di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein Si intitola Nobody’s Girl, Giuffre lo avrebbe completato pochi giorni prima di suicidarsi, il 25 aprile scorso.
L’equivalente irlandese di Trenitalia ha introdotto una pesante multa per chi ascolta musica o guarda video senza cuffie sul treno Ireland’s Iarnród Éireann (Irish Rail) ha avvertito i suoi passeggeri: da adesso in poi, chi non tiene le cuffie e il volume basso, pagherà 100 euro di multa.
La Mostra del cinema di Venezia non è ancora iniziata e c’è già una prima polemica Ad accenderla è stata la lettera aperta di Venice4Palestine, firmata da decine di artisti italiani e stranieri, in cui si chiede alla Biennale di esprimersi a sostegno di Gaza e contro Israele.
Daniel Day-Lewis non recita più ma ha fatto un’eccezione per il film d’esordio di suo figlio  Sono passati otto anni dalla sua ultima volta, ha interrotto il pensionamento per fare il protagonista nell'opera prima del figlio Ronan.
Il rebranding dell’Eurovision per il 70esimo anniversario non sta andando per niente bene Il nuovo logo, soprattutto, non piace né ai fan né ai graphic designer, che già chiedono di tornare alla versione precedente.
26 Agosto 2025

L’handle è @wernerherzogofficial, il nome è Werner Herzog, nella descrizione si legge “I am Werner Herzog”. La notizia è che c’è ancora speranza per Instagram, adesso che il regista tedesco ha deciso di aprire un profilo ufficiale sul social. Perché ha deciso di farlo, chi gliela fa fare, non ha di meglio a cui pensare, per esempio il Leone d’oro alla carriera che riceverà alla Mostra del cinema di Venezia che apre domani? La risposta a questa domanda l’ha data Herzog in persona: «Penso che dovrei condividere con voi cose di lavoro e anche altre cose… E quindi ho deciso di aprire un account Instagram per voi», spiega il regista in quello che attualmente è il suo primo e unico post.

Leggi anche: Alla prossima Mostra del cinema di Venezia, Werner Herzog verrà premiato con il Leone d’oro alla carriera

A quanto pare, Herzog ha ceduto alle richieste di amici, conoscenti e fan che gli chiedevano spesso perché non fosse presente sui social. «È che non uso granché il telefono…», spiega Herzog, sempre nello stesso video. Ovviamente, la domanda che tutti si stanno ponendo non riguarda né la ragioni né gli scopi della sua presenza su Instagram. Quello che tutti vorremmo sapere è: perché Herzog ha deciso che il contenuto giusto per esordire sulla piattaforma era un video in cui è impegnato a cuocere una bistecca sul fuoco, circondato dal verde di una località non specificata? Speriamo a breve arrivi un making of di questo video. Diretto, ovviamente, da Herzog. Il titolo potrebbe essere la caption che accompagna il video della grigliata: «I am Werner Herzog. This shall be my Instagram».

