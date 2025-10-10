È uscito il primo trailer di Father Mother Sister Brother, il film con cui Jim Jarmusch ha vinto il Leone d’oro a Venezia

È uscito il primo trailer di Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, il film che il regista ha presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia e che gli è valso il Leone d’oro. Father, Mother, Sister, Brother sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi da Mubi a partire dal 24 dicembre, mentre in quelle italiane lo porterà Lucky Red a fine dicembre.

Il film è diviso in tre capitoli. Il primo, intitolato “Father”, vede i fratelli Emily (Mayim Bialik) e Jeff (Adam Driver) recarsi in auto a casa del padre, interpretato da Tom Waits, per fargli visita. I due fratelli hanno avuto successo nella vita, mentre il padre vive in gravi difficoltà economiche, difficoltà che lo hanno costretto a chiedere ai figli un aiuto economico. I riferimenti alla morte della madre e al passato di tossicodipendenza del padre aggiungono tensione alla situazione, e c’è un evidente imbarazzo tra padre e figli. Il secondo capitolo, “Mother”, è ambientato a Dublino dove una madre inglese, interpretata da Charlotte Rampling, sta organizzando il suo annuale tè pomeridiano con le sue due figlie Timothea, interpretata da Cate Blanchett, e Lilith, interpretata da Vicky Krieps. Il terzo e ultimo capitolo racconta sia il fratello che la sorella, i gemelli Skye (Indya Moore) e Billy (Luka Sabbat), che visitano la loro casa d’infanzia a Parigi dopo la morte dei loro genitori.