17:09 venerdì 10 ottobre 2025
È uscito il primo trailer di Father Mother Sister Brother, il film con cui Jim Jarmusch ha vinto il Leone d’oro a Venezia Nelle sale americane lo distribuirà Mubi a partire dal 24 dicembre, in Italia invece lo porterà Lucky Red.
L’unico uomo ad aver fatto ricorso in appello nel processo Pelicot in secondo grado ha preso una pena più severa di quella presa in primo grado Husamettin Dogan era stato condannato a 9 anni nel primo processo. Alla fine di quello d'appello, la sua condanna è salita a 10 anni.
Tutti abbiamo visto la bandiera italiana che sventola nei festeggiamenti a Gaza, ma solo Tajani ha pensato che fosse un ringraziamento al governo Il ministro è l'unico che in quelle immagini ha visto un «segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia».
Il Nobel per la pace 2025 l’ha vinto la politica e attivista venezuelana María Corina Machado per la sua opposizione al regime di Maduro È una delle leader dell'opposizione venezuelana, da 15 anni contrasta il governo chavista capeggiato prima da Hugo Chávez e poi da Nicolás Maduro.
I marchi italiani di pasta sono sempre più spaventati dalla minaccia di Trump di imporre ai loro danni dei dazi del 92 per cento Se davvero entrassero in funzione, per tante aziende diventerebbe quasi impossibile vendere i loro prodotti sul mercato americano.
I fan sono entusiasti all’idea di vedere Saoirse Ronan e Paul Mescal che interpretano Paul e Linda McCartney nel biopic sui Beatles Secondo le indiscrezioni, l'attrice è stata scelta per interpretare Linda nella tetralogia sui Fab Four diretta da Sam Mendes.
Nel pc e nel telefono del piromane che ha appiccato l’incendio di Los Angeles sono state trovate immagini di incendi generate con ChatGPT Jonathan Rinderknecht, 29 anni, aveva chiesto all'AI di fargli vedere «immagini distopiche di città in fiamme con una folla nel mezzo».
Alla notizia del cessate il fuoco, sono iniziati i festeggiamenti sia a Gaza che in Israele A Tel Aviv si aspetta il ritorno a casa degli ostaggi, nella Striscia si spera che la tregua sia definitiva per poter iniziare a ricostruire.
È uscito il primo trailer di Father Mother Sister Brother, il film con cui Jim Jarmusch ha vinto il Leone d'oro a Venezia

Nelle sale americane lo distribuirà Mubi a partire dal 24 dicembre, in Italia invece lo porterà Lucky Red.

10 Ottobre 2025

È uscito il primo trailer di Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, il film che il regista ha presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia e che gli è valso il Leone d’oro. Father, Mother, Sister, Brother sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi da Mubi a partire dal 24 dicembre, mentre in quelle italiane lo porterà Lucky Red a fine dicembre.

Il film è diviso in tre capitoli. Il primo, intitolato “Father”, vede i fratelli Emily (Mayim Bialik) e Jeff (Adam Driver) recarsi in auto a casa del padre, interpretato da Tom Waits, per fargli visita. I due fratelli hanno avuto successo nella vita, mentre il padre vive in gravi difficoltà economiche, difficoltà che lo hanno costretto a chiedere ai figli un aiuto economico. I riferimenti alla morte della madre e al passato di tossicodipendenza del padre aggiungono tensione alla situazione, e c’è un evidente imbarazzo tra padre e figli. Il secondo capitolo, “Mother”, è ambientato a Dublino dove una madre inglese, interpretata da Charlotte Rampling, sta organizzando il suo annuale tè pomeridiano con le sue due figlie Timothea, interpretata da Cate Blanchett, e Lilith, interpretata da Vicky Krieps. Il terzo e ultimo capitolo racconta sia il fratello che la sorella, i gemelli Skye (Indya Moore) e Billy (Luka Sabbat), che visitano la loro casa d’infanzia a Parigi dopo la morte dei loro genitori.

