18:05 martedì 23 settembre 2025
I fanatici cristiani di TikTok sono convinti che il mondo finirà oggi o al massimo domani Lo avrebbe comunicato Gesù in persona al pastore sudafricano Joshua Mhlakela. Sulla data, però, Gesù è rimasto un po' vago.
All’aeroporto di Copenaghen 20 mila persone hanno perso il volo per colpa di un branco di droni randagi Al momento non si sa chi li pilotasse, ma la premier Mette Frederiksen ha detto di non poter escludere il coinvolgimento della Russia.
Familia di Francesco Costabile è il film che rappresenterà l’Italia all’Oscar per il Miglior film internazionale «Sembra impossibile ma è successo», ha scritto Costabile ricondividendo la notizia nelle sue storie Instagram.
La sospensione fino a data da destinarsi del Jimmy Kimmel Live! non è durata nemmeno una settimana Secondo le indiscrezioni, c'entra il numero di persone che per protesta hanno cancellato l'abbonamento a Disney+. Un numero piuttosto alto.
I servizi segreti britannici hanno lanciato un sito sul dark web per reclutare nuove spie Si chiama Silent Courier e, nelle intenzioni dell'MI6, dovrebbe servire soprattutto nella guerra d'intelligence con la Russia.
Visto che i ghiacciai si stanno sciogliendo, adesso la Cina usa il Polo Nord per farci passare le navi da carico Sembra assurdo, ma è convenienza: la rotta artica è più breve del 40 per cento e presenta molte meno incertezze geopolitiche.
La vedova del creatore di ER vuole portare i produttori di The Pitt in tribunale per aver copiato ER Sherri Crichton, moglie di Michael, sarebbe pronta a far causa al medical drama Hbo, fresco vincitore agli Emmy come Miglior serie drammatica. 
Luca Guadagnino si è proposto a Julia Roberts come regista del sequel de Il matrimonio del mio miglior amico Roberts ha confermato che il progetto esiste e Guadagnino si è subito offerto volontario come regista. 
23 Settembre 2025

Il giorno del giudizio è arrivato, i cristiani di TikTok sono esaltatissimi in attesa del “Rapture”. Per primo lo ha annunciato il pastore sudafricano Joshua Mhlakela, affermando di aver parlato direttamente con Gesù, che gli avrebbe comunicato la data finale: 23 o 24 settembre. Sebbene il video di Mhlakela sia stato pubblicato il 17 giugno, ha iniziato a guadagnare popolarità solo di recente, quando le ricerche di “Rapture Tuesday” (martedì del “rapimento”), “is the rapture coming” (il rapimento sta arrivando) hanno iniziato a crescere moltissimo, secondo Google Trends.

Il Rapture è descritto proprio come il “classico” giudizio universale cattolico. E cioè l’evento alla fine dei tempi in cui Cristo tornerà sulla terra, tutti i morti risorgeranno e saranno giudicati da Dio che separerà i giusti, che andranno alla vita eterna nel Paradiso, dai peccatori, destinati invece al supplizio eterno dell’Inferno. Il giudizio universale porterà a un nuovo cielo e una nuova terra, liberando l’uomo dalla morte e dal dolore, e segnando il compimento definitivo del disegno divino. Per TikTok questo avverrà oggi. O al massimo domani.

Su TikTok, l’interesse per il Rapimento è esploso con oltre 290.000 post sotto l’hashtag #Rapture. E tra chi non se ne capacita, chi chiede cosa sia e chi ci scherza sopra, c’è anche chi si prepara. Una donna mostra ai suoi follower come sta preparando la sua casa per il Rapimento, lasciando anche dei taccuini con versetti ad hoc per i non salvati. Un’altra utente esorta i suoi follower a sbloccare i loro telefoni in modo che chi rimane possa accedervi, presumibilmente perché quando i veri credenti saranno chiamati in Paradiso, non potranno portare con sé i loro telefoni, a quanto pare il paradiso è no-phone zone.

