Demi Moore è la protagonista di The Tiger, il cortometraggio che presenta la prima collezione Gucci di Demna

Svelato ieri a Milano, diretto da Spike Jonze e Halina Reijn, con un cast degno di un film di Hollywood.

24 Settembre 2025

«Nel giorno del suo compleanno Barbara Gucci, Head of Gucci International e Chairman of California, accoglie i figli e un ospite d’eccezione presso la residenza di famiglia. Dietro un’apparenza impeccabile, Barbara si divide tra mille ruoli: garante della reputazione aziendale, perfetta padrona di casa attenta a impressionare l’ospite d’onore e madre presente, il tutto cercando disperatamente di tenere la situazione sotto controllo. Quando la serata prende una piega inaspettata, la meticolosa facciata si incrina e minaccia di crollare, spingendo la famiglia a cercare un nuovo equilibrio»: quella che avete appena letto non è (per fortuna) la trama di un nuovo film sulla famiglia Gucci con protagonista Lady Gaga, bensì la trama del cortometraggio con protagonista Demi Moore diretto da Spike Jonze e Halina Reijn per presentare la prima collezione del direttore artistico Demna, Gucci: La Famiglia, «una fenotipizzazione di una famiglia italiana assai disfunzionale», come ha spiegato qui Giuliana Matarrese.

Pubblicati un paio di giorni prima della presentazione del film, avvenuta la sera del 23 settembre a Milano, i post della collezione, che associano appunto ogni look a un ruolo archetipico, a mò di carta dei tarocchi, sono girati parecchio. Ora questi personaggi e questi look prendono vita, in un progetto che unisce la sensibilità per la moda di Spike Jonze (ricordiamo lo spot Kenzo con Margaret Qualley) e il talento di Demna per questo genere di operazioni (esempio: la collezione Primavera Estate 2022 di Balenciaga presentata con una puntata speciale dei Simpson). The Tiger vanta un cast abbastanza esplosivo: insieme alle onnipresenti Kendall Jenner e Alex Consani, infatti, troviamo icone del cinema come Demi Moore, Edward Norton e Ed Harris. Ma ci sono anche Elliot Page, Keke Palmer, Alia Shawkat, Julianne Nicholson, Heather Lawless e Ronny Chieng. The Tiger verrà proiettato in sale selezionate a New York e Milano: il 24 settembre al Cinema Village di New York, il 25 settembre a Palazzo Mezzanotte a Milano. I biglietti sono disponibili su gucci.com.