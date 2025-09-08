Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è già il simbolo delle “intelligence gap relationship”

Le future nozze tra la cantante e l’atleta hanno scatenato il dibattito sulle coppie in cui c’è un forte divario intellettuale tra partner.

08 Settembre 2025

Nel mondo anglofono le chiamano intelligence gap relationship, ovvero relazioni affettive in cui il divario intellettivo e/o intellettuale tra i due partner è molto pronunciato. La definizione e il relativo dibattito sulla stabilità delle coppie con alla base questo gap sono tornati prepotentemente alla ribalta negli ultimi giorni, dopo la notizia che Travis Kelce e Taylor Swift diranno presto il loro sì all’altare. D’altronde sin dai primi sospetti che tra i due ci fosse del tenero in molti si erano chiesti che ci trovasse la più potente pop star planetaria nell’asso dei Kansas City Chiefs. All’epoca i due erano le star statunitensi di due universi – quello sportivo e quello musicale – che non avevano altri punti di congiunzione tanto rilevanti.

Ricordate quel trend delle mogli e fidanzate che riprendevano i compagni di nascosto mentre reagivano al ritratto del loro idolo sportivo come di un “miracolato dalla benevolenza di Taylor Swift”, mentre le compagne fingevano di non sapere chi fosse? Ecco, il ritorno alla ribalta del intelligence gap relationship parte dagli stessi presupposti, ovvero da quello scetticismo di fondo sopravvissuto alle fasi iniziali della relazione tra Kelce e Swift. Il dibattito sui social sulle coppie dove una parte è molto più intelligente dell’altra è così sentito che Dazed ha dedicato un lungo pezzo sull’argomento, chiedendosi come possa stare in piedi una relazione in cui uno dei due sa come calciare il pallone e l’altro chi sia Aristotele. A differenza dell’antico binomio velina-calciatore, l’accoppiata pop star dai riferimenti culturali colti e giocatore di football americano continua ad apparire a molti destinato a vita breve.

Che terreno comune può avere la coppia in cui solo uno segue l’attualità culturale, legge libri e giornali mentre l’altro rimane muto quando a fine cena si parla di arte, moda, mostre e ovviamente politica? La risposta, come sempre, è sfaccettata: se la mancanza d’interesse in questo genere di attività alla lunga può privare la coppia di un terreno comune d’interessi, è anche vero che il mero nozionismo non equivale alla curiosità e all’intelligenza emotiva fondamentali per avere una relazione sana col proprio partner. Con buona pace di Travis Kelce, da molti già bollato come lo sciocco della coppia, sulla base della sua professione sportiva. Se poi un segreto per tenere insieme personalità così differenti esiste, non rimane che da sperare che Taylow Swift ce lo sveli in una canzone dedicata.