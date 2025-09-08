Hype ↓
16:14 lunedì 8 settembre 2025
La Germania sta preparando una maxi scorta di ravioli in scatola in previsione di una guerra con la Russia Le vecchie razioni a base di cereali e legumi non soddisfano più, ha detto il ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Alois Rainer.
Il governo egiziano vuole trasformare le pendici del monte Sinai in un resort di lusso L'intenzione è di fare qui quello che è stato fatto a Sharm el-Sheikh, nonostante le proteste degli abitanti e della comunità internazionale.
Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è già il simbolo delle “intelligence gap relationship” Le future nozze tra la cantante e l’atleta hanno scatenato il dibattito sulle coppie in cui c’è un forte divario intellettuale tra partner.
La canzone più usata quest’estate su TikTok Italia è un pezzo di otto anni fa di Andrea Laszlo De Simone “Fiore mio” è Song of the Summer 2025 su TikTok, fatto che ha sorpreso prima di tutti De Simone, che non è nemmeno iscritto al social.
Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia A The Voice of Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya il Gran premio della giuria, Toni Servillo vince la Coppa Volpi per la sua interpretazione in La grazia, di Benny Safdie la Miglior regia con The Smashing Machine.
Marco Bellocchio girerà un film su Sergio Marchionne Le riprese inizieranno nel 2026 e si svolgeranno in Italia, Stati Uniti e Canada, i tre Paesi della vita di Marchionne.
Il responsabile per la Salute della Florida ha detto che eliminerà tutte le vaccinazioni obbligatorie Non solo quelle legate al Covid ma anche quelle che riguardano le fasce più giovani, dal morbillo all’epatite B.
Lena Dunham ha annunciato la data di uscita del suo nuovo libro, Famesick Un memoir scritto nell'arco di sette anni che parla di «malattia, dipendenza e sofferenza amorosa».
08 Settembre 2025

Nel mondo anglofono le chiamano intelligence gap relationship, ovvero relazioni affettive in cui il divario intellettivo e/o intellettuale tra i due partner è molto pronunciato. La definizione e il relativo dibattito sulla stabilità delle coppie con alla base questo gap sono tornati prepotentemente alla ribalta negli ultimi giorni, dopo la notizia che Travis Kelce e Taylor Swift diranno presto il loro sì all’altare. D’altronde sin dai primi sospetti che tra i due ci fosse del tenero in molti si erano chiesti che ci trovasse la più potente pop star planetaria nell’asso dei Kansas City Chiefs. All’epoca i due erano le star statunitensi di due universi – quello sportivo e quello musicale – che non avevano altri punti di congiunzione tanto rilevanti.

Ricordate quel trend delle mogli e fidanzate che riprendevano i compagni di nascosto mentre reagivano al ritratto del loro idolo sportivo come di un “miracolato dalla benevolenza di Taylor Swift”, mentre le compagne fingevano di non sapere chi fosse? Ecco, il ritorno alla ribalta del intelligence gap relationship parte dagli stessi presupposti, ovvero da quello scetticismo di fondo sopravvissuto alle fasi iniziali della relazione tra Kelce e Swift. Il dibattito sui social sulle coppie dove una parte è molto più intelligente dell’altra è così sentito che Dazed ha dedicato un lungo pezzo sull’argomento, chiedendosi come possa stare in piedi una relazione in cui uno dei due sa come calciare il pallone e l’altro chi sia Aristotele. A differenza dell’antico binomio velina-calciatore, l’accoppiata pop star dai riferimenti culturali colti e giocatore di football americano continua ad apparire a molti destinato a vita breve. 

Che terreno comune può avere la coppia in cui solo uno segue l’attualità culturale, legge libri e giornali mentre l’altro rimane muto quando a fine cena si parla di arte, moda, mostre e ovviamente politica? La risposta, come sempre, è sfaccettata: se la mancanza d’interesse in questo genere di attività alla lunga può privare la coppia di un terreno comune d’interessi, è anche vero che il mero nozionismo non equivale alla curiosità e all’intelligenza emotiva fondamentali per avere una relazione sana col proprio partner. Con buona pace di Travis Kelce, da molti già bollato come lo sciocco della coppia, sulla base della sua professione sportiva. Se poi un segreto per tenere insieme personalità così differenti esiste, non rimane che da sperare che Taylow Swift ce lo sveli in una canzone dedicata. 

