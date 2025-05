Sul sito Steve Albini’s Closet si possono comprare tutti gli oggetti della collezione privata di Steve Albini

Ogni venerdì, fino alla fine del 2025, verranno messi in vendita vinili rari, libri strani, magliette vintage, CD, cassette, singoli, fanzine, opere d’arte e chicche varie.

12 Maggio 2025

È passato poco più di un anno dalla morte di Steve Albini, una delle figure più influenti della storia della musica, «l’uomo al quale dobbiamo l’esistenza stessa del concetto di indie» (lo scriveva Federico Sardo in questo articolo, “Vita leggendaria di Steve Albini”). Oltre a essere musicista, autore, produttore, critico, ingegnere del suono e giocatore di poker, Albini era un appassionato collezionista di lunga data di memorabilia underground. Ora, come si legge su Pitchfork, migliaia dei suoi oggetti personali – vinili rari, libri strani, magliette vintage, CD, cassette, singoli, fanzine, opere d’arte e chicche varie – sono in vendita su Steve Albini’s Closet, un nuovo sito web che funziona come un’asta settimanale e digitale della sua eredità. Ogni venerdì, fino alla fine del 2025, verrà pubblicato un nuovo lotto di articoli provenienti dagli archivi di Albini. Il sito è gestito da Byron Coley di Forced Exposure.

«Tutti gli oggetti acquistati sono accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall’amministratore della collezione, Byron Coley, e i ricavi sono destinati all’eredità di Steve. Tutti i materiali sono garantiti autentici e le inserzioni vengono aggiornate settimanalmente. Alcuni articoli sono venduti anche attraverso altri siti come Discogs ed eBay», si legge nella descrizione del sito. Tutti gli oggetti del primo lotto sono già stati acquistati, inclusi il master di A Sun That Never Sets dei Neurosis e le copie personali di Albini di dischi di Dead Moon, Big Boys, Can, U-Men, Elvis Costello, Buzzcocks, Cinerama, Didjits e molti altri. Secondo le categorie presenti sul sito, sembra che nelle prossime settimane arriveranno anche molti altri articoli oltre a vinili e CD, tra cui oggetti legati al poker, vecchi volantini, poster di concerti e perfino premi.