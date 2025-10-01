Per i 25 anni di Una mamma per amica Warner Bros. costruirà nei suoi studi una vera Stars Hollow che i fan potranno visitare

Una replica nei minimi dettagli della cittadina, a partire dalla casa delle protagoniste Rory e Lorelai Gilmore.

01 Ottobre 2025

Prendere un caffè da Luke, visitare la casa di Lorelai e Rory, fare capolino tra le sale della scuola di danza di Miss Patty e al Dragonfly Inn: Stars Hollows, la cittadina fittizia in cui è ambientata la serie Una mamma per amica, sta rinascendo negli studi di Warner Bros. a Hollywood. Sulla Midwest Street dei teatri di posa, Warner sta lavorando per ricreare i set originali, laddove sorgevano durante la lunga produzione di una delle serie simbolo degli anni Duemila. Set piuttosto longevi, dato che la serie è continuata per sette anni, grazie a un nutrito pubblico di appassionati che l’ha seguita per più di centocinquanta episodi.

Amata ma anche molto criticata per il ritratto idilliaco e fortemente idealizzato che dà della provincia statunitense, Una mamma per amica è entrata nell’immaginario collettivo anche grazie al microcosmo di negozi, relazioni di vicinato e abitudini quotidiane degli abitanti di Stars Hollow, divenuto uno dei paesi fittizi più famosi del mondo.

Ora che la serie compie 25 anni, Warner Bros. ha deciso di ricostruirne fedelmente i set, puntando tutto sulla nostalgia degli spettatori. I visitatori che riusciranno a comprare un biglietto non solo potranno visitare le ricostruzioni dei set, ma anche interagire con gli stessi: come riportato sul sito ufficiale dell’evento, sarà possibile prendere un caffè o pranzare al Luke’s Diner, partecipare ad eventi in costume e godere di uno spettacolo di luci serale. Tutto per un periodo di tempo limitato, però: Warner Bros aprirà al pubblico i set dal 18 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. Per questo motivo Stars Hollow sarà appositamente addobbata per le festività, dato che nella serie viene più volte sottolineato come la comunità partecipi con grande entusiasmo alla decorazione di vie e negozi per ogni occasione.

Quella di Warner Bros. è un’iniziativa destinata a non rimanere isolata: serie come Una mamma per amica, d’altronde, sono una miniera d’oro per gli studios, che traggono una fetta molto rilevante dei loro ricavi da parchi a tema, crociere e merchandise legati a titoli molto popolari e longevi.