Hype ↓
News ↓
21:36 mercoledì 1 ottobre 2025
È uscito il primo trailer del Frankestein di Guillermo Del Toro, in cui il mostro di Frankenstein però a malapena si intravede Il film arriverà nei cinema italiani in distribuzione limitata il 22 ottobre, per poi approdare su Netflix il 7 novembre.
Per i 25 anni di Una mamma per amica Warner Bros. costruirà nei suoi studi una vera Stars Hollow che i fan potranno visitare Una replica nei minimi dettagli della cittadina, a partire dalla casa delle protagoniste Rory e Lorelai Gilmore.
Una sentenza in India ha stabilito che i medici devono smettere di scrivere le ricette in una grafia illeggibile La Corte indiana ha anche imposto al governo di includere lezioni di calligrafia nel programma di studi delle facoltà di Medicina.
A vent’anni di distanza, la polizia è tornata a indagare sulla morte di Hunter S. Thompson La vedova Anita ha chiesto di far esaminare i verbali a una parte terza, per chiarire definitivamente le circostanze del suicidio del marito.
È morto Renato Casaro, il disegnatore che ha trasformato le locandine per il cinema in una forma d’arte Aveva 89 anni, è a lui che dobbiamo locandine memorabili come quelle di Per un pugno di dollari, C'era una volta in America e L’ultimo imperatore.
Tilly Norwood è la prima attrice generata dall’AI e Hollywood già la odia a morte Particle6, l'azienda che l'ha creata, dice che dovrebbe essere considerata come un'opera d'arte. Attori e attrici non sembrano condividere.
Dei narcotrafficanti hanno provato a far entrare tonnellate di cocaina in Europa fingendosi pellegrini sul cammino di Santiago Come se la storia non fosse già abbastanza strana, sulle coste spagnole, loro e la cocaina, ci sono arrivati a bordo di un sottomarino.
Bad Bunny ha deciso che il suo Halftime Show del Super Bowl sarà tutto in spagnolo Decisione che ha scatenato la prevedibile e orripilata reazione di politici e commentatori trumpiani.
Pop

Per i 25 anni di Una mamma per amica Warner Bros. costruirà nei suoi studi una vera Stars Hollow che i fan potranno visitare

Una replica nei minimi dettagli della cittadina, a partire dalla casa delle protagoniste Rory e Lorelai Gilmore.

01 Ottobre 2025

Prendere un caffè da Luke, visitare la casa di Lorelai e Rory, fare capolino tra le sale della scuola di danza di Miss Patty e al Dragonfly Inn: Stars Hollows, la cittadina fittizia in cui è ambientata la serie Una mamma per amica, sta rinascendo negli studi di Warner Bros. a Hollywood. Sulla Midwest Street dei teatri di posa, Warner sta lavorando per ricreare i set originali, laddove sorgevano durante la lunga produzione di una delle serie simbolo degli anni Duemila. Set piuttosto longevi, dato che la serie è continuata per sette anni, grazie a un nutrito pubblico di appassionati che l’ha seguita per più di centocinquanta episodi. 

Amata ma anche molto criticata per il ritratto idilliaco e fortemente idealizzato che dà della provincia statunitense, Una mamma per amica è entrata nell’immaginario collettivo anche grazie al microcosmo di negozi, relazioni di vicinato e abitudini quotidiane degli abitanti di Stars Hollow, divenuto uno dei paesi fittizi più famosi del mondo. 

Ora che la serie compie 25 anni, Warner Bros. ha deciso di ricostruirne fedelmente i set, puntando tutto sulla nostalgia degli spettatori. I visitatori che riusciranno a comprare un biglietto non solo potranno visitare le ricostruzioni dei set, ma anche interagire con gli stessi: come riportato sul sito ufficiale dell’evento, sarà possibile prendere un caffè o pranzare al Luke’s Diner, partecipare ad eventi in costume e godere di uno spettacolo di luci serale. Tutto per un periodo di tempo limitato, però: Warner Bros aprirà al pubblico i set dal 18 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. Per questo motivo Stars Hollow sarà appositamente addobbata per le festività, dato che nella serie viene più volte sottolineato come la comunità partecipi con grande entusiasmo alla decorazione di vie e negozi per ogni occasione.

Quella di Warner Bros. è un’iniziativa destinata a non rimanere isolata: serie come Una mamma per amica, d’altronde, sono una miniera d’oro per gli studios, che traggono una fetta molto rilevante dei loro ricavi da parchi a tema, crociere e merchandise legati a titoli molto popolari e longevi. 

Articoli Suggeriti
Pop
Una sentenza in India ha stabilito che i medici devono smettere di scrivere le ricette in una grafia illeggibile

La Corte indiana ha anche imposto al governo di includere lezioni di calligrafia nel programma di studi delle facoltà di Medicina.

Pop
Tilly Norwood è la prima attrice generata dall’AI e Hollywood già la odia a morte

Particle6, l'azienda che l'ha creata, dice che dovrebbe essere considerata come un'opera d'arte. Attori e attrici non sembrano condividere.
Leggi anche ↓
Pop
Una sentenza in India ha stabilito che i medici devono smettere di scrivere le ricette in una grafia illeggibile

La Corte indiana ha anche imposto al governo di includere lezioni di calligrafia nel programma di studi delle facoltà di Medicina.

Pop
Tilly Norwood è la prima attrice generata dall’AI e Hollywood già la odia a morte

Particle6, l'azienda che l'ha creata, dice che dovrebbe essere considerata come un'opera d'arte. Attori e attrici non sembrano condividere.

Pop
Bad Bunny ha deciso che il suo Halftime Show del Super Bowl sarà tutto in spagnolo

Decisione che ha scatenato la prevedibile e orripilata reazione di politici e commentatori trumpiani.

Pop
Dopo che Emma Watson ha provato a fare pace con lei, JK Rowling le ha risposto dandole dell’ignorante

«Così ignorante da non rendersi nemmeno conto di quanto è ignorante», per la precisione.

Pop
Il video di un rider che a Chicago scappa da venti agenti dell’ICE su una bicicletta è giustamente diventato virale

Hanno tentato di fermarlo, forse arrestarlo, senza riuscirci: l'uomo li ha seminati tutti ed è fuggito in sella alla sua bici.

Pop
Una frase di Liam Gallagher ha convinto i fan che ci sarà un tour degli Oasis anche l’anno prossimo

Alla fine del concerto di Wembley, Liam ha detto «See you next year»: tanto è bastato ad accendere le speranze dei fan.