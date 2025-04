Spike Lee ha dovuto annunciare da solo la sua partecipazione a Cannes perché a Cannes se ne erano dimenticati

Nella categoria Fuori Concorso con il suo film Highest 2 Lowest, remake di un film di Akira Kurosawa.

11 Aprile 2025

Poco più di un’ora dopo che il festival di Cannes ha rivelato il suo programma (qui tutti i film della Selezione ufficiale), Spike Lee ha postato su Instagram una toppa di tessuto con la scritta “Highest 2 Lowest 2 Cannes” e una didascalia in cui annuncia, molto chiaramente, la partecipazione del suo film Highest 2 Lowest al Festival di Cannes nella categoria Fuori Concorso. Il film, prodotto da Apple Original Films e A24, è una rivisitazione di High and Low, il thriller poliziesco di Akira Kurosawa del 1963, e ha per protagonista Denzel Washington (ci sono anche Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Ice Spice e ASAP Rocky).

Come sottolinea Variety, ogni anno ci sono alcuni film che vengono svelati più avanti, nel periodo che precede il festival, ma durante la conferenza stampa di giovedì mattina il direttore artistico di Cannes, Thierry Fremaux, ha dichiarato che qualcuno gli stava scrivendo un messaggio per dirgli che aveva dimenticato un film. E dopo l’annuncio di Lee su Instagram – a cui è seguito un annuncio tardivo, sempre su Instagram, del Festival di Cannes – tutti hanno ovviamente pensato a lui. Non è la prima volta che il regista fa un po’ di casino a Cannes. Nel 2021, quando Lee era presidente della giuria, lesse accidentalmente il nome del vincitore della Palma d’Oro, Titane, all’inizio della cerimonia di premiazione anziché alla fine, creando confusione e, di fatto, spoilerando gravemente il finale dell’evento.