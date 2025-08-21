Un sacco di gente è andata a vedere un concerto di Justin Bieber a Las Vegas senza accorgersi che sul palco non c’era lui ma un sosia

Ci è voluta una canzone intera (una non eccellente interpretazione di "Sorry") prima che qualcuno cominciasse a sospettare.

Temu Justin Bieber e Bustin Jieber, al momento sui social si discute di quale tra questi due nomignoli si debba usare per raccontare le gesta di Dylan Desclos. Nato in Francia, diventato famoso – almeno, così scrivono su DesignTaxi – come imitatore di Justin Bieber, Desclos ha raggiunto probabilmente la vetta della sua carriera di imitatore il 16 agosto al Wynn, nightclub di Las Vegas. Desclos, infatti, si è presentato presso il locale spacciandosi per Bieber, è salito sul palco, si è messo a cantare (un’interpretazione di “Sorry” che non passerà alla storia della musica), e solo alla fine dell’esecuzione della prima canzone qualcuno, nello staff del locale, si è accorto che qualcosa non tornava. A quel punto, Bieber/Jieber/Desclos è stato gentilmente invitato a scendere dal palco. Forse per favorire i documenti e accertarsi che fosse davvero lui?).

Ovviamente, la pur breve esibizione è stata fotografata, ripresa e condivisa migliaia di volte. Sono in tanti a sottolineare un fatto: certo, è facile prendersela con i gestori del locale, che si sono fatti gabbare così facilmente da un tipo come Desclos (il resident dj del Wynn, Gryffin, lo ha pure presentato in bello stile, felicissimo di quello che l’imitatore aveva annunciato come un concerto a sorpresa), ma il pubblico non è stato certo da meno. Fino a quando Desclos non è stato fatto scendere dal palco, infatti, il pubblico ha seguito l’esibizione come se niente fosse: ballando, battendo le mani, cantando, facendo festa. Va bene accontentarsi, va bene non avere troppe pretese, va bene vivere il momento e nel momento. Ma possibile che nessuno si sia accorso che quel tizio sul palco non cantava affatto come Bieber e nemmeno gli somigliava così tanto?

In ogni caso, i gestori del locale alla fine si sono arrabbiati parecchio. Desclos non potrà mai più metterci piede, è stato bandito a vita da tutte le proprietà Wynn.