Le prime foto della serie di Ryan Murphy su JFK Junior e Carolyn Bessette non sono molto piaciute

16 Giugno 2025

Come riporta Variety, è stato lo stesso Ryan Murphy a rivelare le prime foto del suo nuovo progetto, la serie American Love Story con protagonisti John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette. La serie debutterà su FX il 14 febbraio 2026, il giorno di San Valentino: Sarah Pidgeon interpreta Carolyn mentre Paul Kelly è JFK Jr. Nel cast anche Naomi Watts, che interpreterà nientemeno che Jackie Kennedy. «Ecco alcuni fotogrammi del nostro camera-test di Love Story», ha scritto Murphy, «Abbiamo iniziato le riprese questa settimana a New York e non vediamo l’ora che possiate vedere la romantica e tragica storia d’amore tra il principe d’America, JFK Jr., e l’icona della moda Carolyn Bessette. Sono entusiasta nel presentarvi Sarah Pidgeon nel ruolo di Carolyn e Paul Kelly in quello di John F. Kennedy Jr. Oltre mille attori hanno fatto il provino per ciascuno di questi ruoli e abbiamo trovato le scelte perfette. Congratulazioni Sarah e Paul!».

Il suo entusiasmo, però, non sembra essere stato troppo condiviso, almeno da quelli che si sono presi la briga di commentare sui social: le critiche si sono accanite soprattutto sul look di Pidgeon, considerato troppo differente dall’eleganza senza sforzo per cui era conosciuta Bessette. Come mai l’attrice sembrava essere vestita come una di quelle influencer che cerca di ricrerare lo stile quiet luxury su TikTok? Perché i suoi jeans sembrano così fuori contesto? Perché quel trench le sta così male e sembra di così infima fattura? Perché la tonalità di biondo è così sbagliata? Gli utenti, soprattutto su X e TikTok, si sono sbizzarriti, postando le immagini originali della coppia e lanciandosi in implacabili confronti: «L’audacia di vestire qualcuno che interpreta Carolyn Bessette in un trench che veste male quando lei indossava Yohji Yamamoto, Calvin Klein e Prada e tutto le stava sempre alla perfezione. Il suo stile fa parte del suo lascito culturale, cancellate lo show se dev’essere così», scrive addirittura qualcuno. «L’aura di certe persone non può essere replicata», scrive qualcun altro, ma ci sono anche quelli che ricordano come, trattandosi di una serie scritta da Murphy, non mancherà di certo il budget per il reparto costumi. Reazioni così esacerbate raccontano, ancora una volta, della peculiare nostalgia che pervade internet oggi: magari la serie sarà davvero brutta e i costumi orrendi, ma diamoci il tempo di guardarla.