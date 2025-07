Hollywood sembra intenzionata a dare un sequel a tutte le commedie romantiche degli ultimi trent’anni

Mentre si gira Il diavolo veste Prada 2 sono stati annunciati i ritorni di Il matrimonio del mio migliore amico e Sognando Beckham.

31 Luglio 2025

Se avete una commedia romantica del cuore degli anni ’90 o degli anni zero – magari una con protagonista Julia Roberts o Keira Knightley – preparatevi alla notizia di un possibile remake nelle prossime ore. Nell’ultime settimane infatti Hollywood sembra seriamente intenzionata a tirare fuori dall’armadio delle rom-com tutti i titoli di successo delle ultime decadi d’oro del genere per girarne un capitolo due.

È per esempio notizia di poche ore fa che si farà un remake di Il matrimonio del mio migliore amico. Il New York Post ha rilevato che il campione di botteghino del 1997 con protagoniste Julia Roberts e Cameron Diaz avrà un sequel scritto e diretto da Celine Song, regista candidata all’Oscar per Past Lives che vedremo presto al cinema con una commedia romantica intitolata Material Love. Non è ancora chiaro se le due protagoniste dell’originale torneranno anche per il sequel.

Qualche giorno prima invece era stato Deadline a riportare l’esclusiva sul sequel di Sognando Beckham, il film sul calcio femminile con protagoniste Parminder Nagra e Keira Knightley (a cui lanciò la carriera). La creatrice della hit del 2002 Gurinder Chadha sta attualmente scrivendo il copione e ha già fatto sapere che, nel caso sia convincente, non è da escludere che facciano ritorno.

Nelle stesse ore New York è paralizzata da fan e paparazzi che seguono passo passo le riprese del secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada, con l’atteso ritorno di Meryl Streep nei panni di Miranda Presley e di Anne Hathaway in quelli della sua ex assistente Andy. Dal set continuano ad arrivare foto dei look, del ritorno di Emily Blunt con i capelli ramati e di Meryl Streep che saluta i fan tra un take e l’altro, tanto che il film sembra quasi già di vederlo.