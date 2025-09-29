Hype ↓
21:02 lunedì 29 settembre 2025
Dopo che Emma Watson ha provato a fare pace con lei, JK Rowling le ha risposto dandole dell’ignorante «Così ignorante da non rendersi nemmeno conto di quanto è ignorante», per la precisione.
Letterboxd ha fatto una lista dei film più sottovalutati del XXI secolo Lista in cui sono finiti classici dimenticati, classici mancati e pure video di cani.
Il video di un rider che a Chicago scappa da venti agenti dell’ICE su una bicicletta è giustamente diventato virale Hanno tentato di fermarlo, forse arrestarlo, senza riuscirci: l'uomo li ha seminati tutti ed è fuggito in sella alla sua bici.
Una frase di Liam Gallagher ha convinto i fan che ci sarà un tour degli Oasis anche l’anno prossimo Alla fine del concerto di Wembley, Liam ha detto «See you next year»: tanto è bastato ad accendere le speranze dei fan.
All’ingresso del cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti è stato appeso uno striscione molto esplicito su Netanyahu Nel giorno in cui il Premier israeliano ha fatto il suo criticatissimo discorso all'Onu, Moretti ha commentato così: "Netanyahu criminale pazzo"
A sorpresa, le elezioni in Moldavia le hanno stravinte gli europeisti Il Partito azione e solidarietà ha preso poco più del 50 per cento dei voti, un momento fondamentale nell'avvicinamento del Paese all'Ue.
Emma Watson ha detto che vuole ancora bene a JK Rowling nonostante non sia d’accordo con lei L’attrice è tornata sul dibattito che divide il mondo di Harry Potter, dalle posizioni transfobiche di Rowling alle prese di distanza di Watson e Radcliffe.
A novembre gli Stati che parteciperanno all’Eurovision dovranno votare per l’esclusione di Israele La votazione si terrà a novembre e sarà sufficiente il 50 per cento dei voti contrari per l'esclusione di Israele dall'Eurovision Song Contest.
Pop

Il video di un rider che a Chicago scappa da venti agenti dell’ICE su una bicicletta è giustamente diventato virale

Hanno tentato di fermarlo, forse arrestarlo, senza riuscirci: l'uomo li ha seminati tutti ed è fuggito in sella alla sua bici.

29 Settembre 2025

Una breve corsa, sei agenti schivati e la fuga in bicicletta (elettrica). È la mattinata di un rider di Chicago che si è trovato di fronte a una ventina di agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) che hanno tentato di fermarlo, forse arrestarlo. La fuga, postata su X dall’account dell’analista politico statunitense Christopher Sweat è diventata subito virale superando le quattro milioni di visualizzazioni. Il video è stato ripreso anche su Reddit dove gli utenti si sono scatenati in commenti con l’analisi della corsa dell’uomo, degli agenti e di come sia agilmente saltato in sella alla bicicletta.

In ogni caso, commenti divertenti a parte, questo video è solo uno degli ultimi che documenta l’occupazione dell’ICE nelle varie grandi città americane (ritenute a rischio o rischiose dal punto di vista della gestione dei migranti dalla Casa Bianca). La storia di Chicago è profondamente intrecciata con l’immigrazione, che ha plasmato la città fin dalle sue origini: le varie comunità di immigrati sono strettamente interconnesse tra loro e con la popolazione “autoctona americana”.

Come riporta AP, l’amministrazione Trump ha preso di mira l’area di Chicago dopo l’ultima ondata di controlli sull’immigrazione, vantando centinaia di arresti nelle ultime tre settimane e inserendo la città nell’ampio piano di deportazione di massa che, fin dalla campagna elettorale, il tycoon aveva promesso. Le testate locali riportano inoltre che tutti gli arrestati vengono portati nel centro ICE temporaneo allestito nel sobborgo di Broadview. Nelle ultime settimane le proteste di routine fuori dall’edificio sono aumentate, con gli agenti federali che hanno usato agenti chimici e forza fisica per respingere i manifestanti. Secondo i sostenitori, fino a 200 persone sono detenute contemporaneamente in questo edificio, alcune delle quali fino a cinque giorni in uno spazio privo di docce e mensa. Gli immigrati riferiscono di ricevere poco cibo e acqua e di avere un accesso limitato ai farmaci. La comunicazione, anche con gli avvocati, è limitata e tutto sarebbe studiato per costringere i migranti a firmare più in fretta i documenti per il rimpatrio volontario.

