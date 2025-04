Un ottimo modo di festeggiare il 25 aprile è andare al cinema a vedere Porco rosso di Hayao Miyazaki

Lucky Red, distributore italiano del film, ha deciso di riportarlo in sala in occasione della Festa della Liberazione.

18 Aprile 2025

«Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale», la più famosa battuta di Porco rosso di Hayao Miyazaki, pronunciata dal protagonista Marco Pagot. Un film così è perfetto per festeggiare il 25 aprile, devono essersi detti a Lucky Red, distributore italiano di Porco rosso. Detto fatto: il film torna in sala per un giorno soltanto, il giorno in cui in Italia si celebra la Festa della Liberazione.

«Il 25 aprile è la giornata perfetta per vedere (o rivedere) Porco Rosso al Cinema, uno dei capolavori di Hayao Miyazaki in cui è più esplicito il legame del maestro giapponese con l’Italia. Porco Rosso è un grido di libertà contro la guerra, l’oppressione e il fascismo. Un film diventato simbolo del pensiero politico di Miyazaki e che in moltissimi, oggi, associano proprio al Giorno della Liberazione, che quest’anno festeggia l’ottantesimo anniversario», si legge nel post Instagram con cui Lucky Red ha annunciato il ritorno in sala del film.

Le sale in cui al momento è già confermata una proiezione le trovate qui sotto. Per le prevendite dei biglietti, invece, andate a questo link.

Napoli, Metropolitan, ore 16

Roma, Quattro Fontane, ore 16 e ore 18

Firenze, Astra, ore 19

Bologna, Odeon, ore 16

Genova, Sivori, ore 19

Milano, Anteo Palazzo del Cinema, ore 19:30⁠

Torino, Eliseo, ore 16