Uno sviluppatore ha creato un Pdf più grande dell’universo osservabile

Un file la cui estensione supera i 37 bilioni di anni luce e che, come ha detto lo sviluppatore, è meglio non provare a stampare.

07 Aprile 2025

Alex Chan passerà alla storia come un grande esploratore moderno? Il suo nome verrà tramandato ai posteri assieme a quelli degli uomini che hanno spinto un po’ più in là il confine dell’umana conoscenza? La risposta è sì a entrambe le domande. Indubbiamente sì. Fino a ieri, Chan era un software developer come tanti altri, probabilmente preoccupato dall’AI che stanno venendo a rubargli il lavoro. Oggi, Chan è l’uomo che si è posto la domanda che nessuno prima di lui ha osato porsi: ma siamo proprio sicuri che la massima estensione di un file Pdf sia 381 km² da un lato e dall’altro?

Se non avete idea di cosa stiamo parlando, velocissimo riassunto della storia delle dimensioni dei file Pdf. Persone che hanno moltissimo tempo libero avevano stabilito, dopo numerosi e approfonditi esperimenti, che la massima “estensione” di questo formato di file fosse, appunto, 381 km², più o meno le dimensioni dello Stato di New York, grossomodo metà di quelle della Germania. A Chan questo fatto, per chissà quale ragione, proprio non andava giù: e se mi dovesse servire un Pdf lungo 382 km², come faccio? Ma poi, c’è da fidarsi di questi tizi di internet che dicono di aver controllato e di aver appurato che non si va un metro più in là di 381 km²? Chan, dunque, si è messo al lavoro per scoprire la verità, per smascherare le menzogne.

E ci è riuscito. Indagando, Chan ha scoperto che questo limite esiste solo se il file viene aperto usando Acrobat Reader (la spiegazione di come funzioni la cosa è piuttosto complicata ma, se proprio volete farvi venire il mal di testa, la trovate qui). Passando a un altro software, l’app Preview di Apple, Chan ha scoperto di poter creare file molto, molto più grandi dello Stato di New York e della Germania. E quindi ha iniziato a farlo: dopo un po’ di lavoro, aveva già battuto ogni record di specialità, il suo Pdf copriva già la distanza tra la Terra e la Luna (352,778 kilometri). Ma il vero pioniere è quello che a un certo punto potrebbe fermarsi e invece decide di proseguire, quindi Chan ha proseguito. Risultato: un Pdf “lungo” 37 bilioni di anni luce, più grande dell’universo osservabile. Un pdf che potete consultare a questo link: il nome del file è, ovviamente, “universe”. Chiunque può accedervi e controllarne di persona le misure, rispettando una sola regola imposta da Chan: «Vi scongiuro, non provate a stamparlo».