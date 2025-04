È morto Papa Francesco

Aveva 88 anni, recentemente era stato ricoverato a lungo a causa di una polmonite bilaterale e di diverse altre complicazioni alle vie respiratorie.

21 Aprile 2025

«Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di PapaFrancesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino». Con queste parole il cardinale Kevin Joseph Farrell ha dato la notizia della morte di Papa Francesco. Aveva 88 anni, era stato eletto Papa il 13 marzo del 2013, i dodici anni del suo pontificato sono stati tra i più discussi della storia recente della Chiesa Cattolica.

Lo scorso 23 marzo Papa Francesco era stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dopo più di un mese di ricovero resosi necessario a causa di una polmonite bilaterale e di diverse altre complicazioni alle vie respiratorie. Era in convalescenza a Santa Marta, il luogo in cui vengono ospitati i cardinali durante il conclave. Nella settimana appena passata aveva fatto visita ai detenuti del carcere di Regina Coeli e aveva incontrato il vice Presidente degli Stati Uniti, JD Vance, in visita di Stato a Roma.