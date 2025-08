L’assessore ai grandi eventi del comune di Roma sta facendo di tutto per portare gli Oasis in città

La trionfale reunion dei fratelli Gallagher è uno degli eventi che ricorderemo dell’estate 2025, così priva di tormentoni forse anche per la presa emotiva che certe canzoni e certe personalità degli anni ’90 hanno su chi li ha vissuti. Tra quanti si sono riscoperti grandi fan degli Oasis sembra esserci anche l’assessore ai grandi eventi del comune di Roma Alessandro Onorato. Il suo tentativo di assicurare alla capitale un concerto dei Gallagher è così intenso, insistente e social da aver attirato anche l’attenzione della stampa internazionale.

Contattato da Fanpage in merito, l’assessore Onorato ha confermato il suo risoluto impegno per fare in modo che gli Oasis possano fare tappa anche in Italia e che la città che li ospiterà sia proprio la capitale. Ci tiene così tanto da spiegare che il duo inglese icona del britpop ha sostanziale carta bianca, anche sulla scelta della location: «Conta poco se al Circo Massimo o allo stadio Olimpico, l’importante è che vengano a Roma».

La voglia e l’impegno messo in campo da Onorato e dall’amministrazione capitolina sono sicuramente apprezzabili e rassicurano i tanti fan italiani del duo che non sono riusciti ad aggiudicarsi un biglietto per uno degli show inglesi e irlandesi andati sold out in pochi minuti. C’è però un particolare che rende quest’insistenza talmente sopra le righe da fare notizia: Roma si è autocandidata come location per un concerto italiano con larghissimo e forse immotivato anticipato, contattando direttamente il management del tour che, al momento, non ha in previsione di toccare l’Italia.

Non mancano le voci circa un possibile tour europeo o mondiale che segua la storica reunion che ha rivisto Liam e Noel insieme sul palco dopo quindici anni di dissidi e litigi. Tuttavia l’impressione rimane che Onorato stia un po’ bruciando le tappe, peccando di eccessivo entusiasmo. O magari chissà, saranno proprio le sue dichiarazioni pubbliche a mettere la pulce nell’orecchio ai Gallagher.