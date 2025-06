Nanni Moretti ha raccontato i primi dettagli del suo prossimo film

Si intitolerà Succederà questa notte, sarà un adattamento di una raccolta di racconti di Eshkol Nevo e i protagonisti saranno Jasmine Trinca e Louis Garrel.

Il nuovo film di Nanni Moretti s’ìntitolerà Succederà questa notte e sarà un adattamento molto libero di alcuni racconti contenuti nella raccolta Legami di Eshkol Nevo. In un’intervista a Il Messaggero, il regista ha voluto dare qualche anticipazione rispetto al suo nuovo progetto, attualmente in fase di pre-produzione.

Le riprese di Succederà questa notte cominceranno a settembre, dividendosi tra Italia e Spagna. Il ritorno sul set di Nanni Moretti è sempre un’ottima notizia, ma dopo i due infarti affrontati dal regista di Il sol dell’avvenire la scorsa primavera, lo è ancora di più. Rimessosi in salute, Moretti torna al cinema affidandosi a un suo grande amore letterario: lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, di cui aveva già adattato per il grande schermo Tre piani. I racconti brevi al centro di Succederà questa notte sono stati scelti da Moretti per come «riescono a raccontare i nostri sentimenti di oggi, le nostre paure, le difficoltà nelle relazioni e le nostre speranze».

Per l’attore francese Louis Garrel, ormai volto familiare del cinema italiano, sarà la prima volta sul set con Moretti, a differenza della protagonista Jasmine Trinca, la cui carriera venne lanciata da Nanni Moretti proprio nel film che gli valse la Palma d’Oro nel 2001. Nella stessa intervista Moretti si è detto certo che se non l’avesse scelta per La stanza del figlio, Trinca avrebbe continuato a studiare per diventare archeologa. La loro ultima collaborazione risale a Il caimano (2006), se non si conta un piccolo cameo ne Il sol dell’avvenire.