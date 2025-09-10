Hype ↓
È uscito il primo trailer di Nouvelle Vague, il film in cui Richard Linklater racconta Jean-Luc Godard che gira Fino all’ultimo respiro E che potremo vedere in streaming su Netflix, dove sarà disponibile dal 14 novembre.
Il biopic di Giorgio Armani è già in lavorazione  S’intitola Armani – The King Of Fashion ed è in lavorazione già da mesi, non si sa se con il benestare della famiglia o no.
OpenAI vuole portare il suo primo film animato fatto tutto con l’intelligenza artificiale al prossimo Festival di Cannes Si intitola Critterz, è già in corso di realizzazione, ma il progetto di presentarlo a Cannes appare molto difficile.
Dopo due anni di prove, EssilorLuxottica ha deciso di introdurre la settimana lavorativa corta Le sperimentazioni fatte fin qui hanno dato ottimi risultati, e ora l'azienda sembra intenzionata a cambiare definitivamente modello di produzione
La vita e la carriera del giovane Gigi D’Alessio diventeranno un film Il biopic si intitolerà Solo se canti tu e a interpretare D'Alessio sarà Matteo Paolillo, meglio noto come Edoardo Conte di Mare fuori.
Migliaia di registi, attori, sceneggiatori e lavoratori del cinema hanno firmato un appello per boicottare l’industria cinematografica israeliana Tra questi anche Yorgos Lanthimos, Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed e Josh O’Connor.
Il tentativo del governo nepalese di vietare i social è finito con 19 morti, le dimissioni del Presidente del Consiglio e il Parlamento in fiamme In 48 ore il Paese è piombato nel caos, il governo è stato costretto a fare marcia indietro e a chiedere pure scusa.
Una giornalista italiana ha scatenato un putiferio per non aver coinvolto Ayo Edebiri in una domanda su MeToo e Black Lives Matter Argomenti sui quali ha preferito interpellare Julia Roberts e Andrew Garfield, gli altri due protagonisti di questa intervista a tre fatta durante la Mostra del cinema di Venezia.
Cultura

È uscito il primo trailer di Nouvelle Vague, il film in cui Richard Linklater racconta Jean-Luc Godard che gira Fino all’ultimo respiro

E che potremo vedere in streaming su Netflix, dove sarà disponibile dal 14 novembre.

10 Settembre 2025

È uscito il trailer di Nouvelle Vague, il film diretto da Richard Linklater che racconta la realizzazione di Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard. Dopo il debutto a Cannes, Nouvelle Vague è stato presentato anche al Telluride Film Festival 2025. Il film sarà distribuito da Netflix, avrà una limitata distribuzione in sala negli Stati Uniti a partire dal 31 ottobre e dal 14 novembre sarà invece disponibile sulla piattaforma.

Girato interamente a Parigi con una troupe francese racconta il caos che furono le riprese di Fino all’ultimo respiro di Godard. Guillaume Marbeck interpreta il regista, mentre Aubry Dullin e Zoey Deutch sono i leggendari protagonisti Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Nel film compaiono anche diversi altri volti noti del cinema francese dell’epoca, e, come riporta IndieWire, molti critici hanno descritto il film come una versione di linklateriana di Midnight in Paris (intendendo il paragone come un complimento, immaginiamo).

Con Nouvelle Vague, i cui diritti sono stati acquisiti da Netflix nello scorso maggio, la piattaforma anche quest’anno rende note le sue aspirazioni da Oscar. Parallelamente, Linklater sta promuovendo anche Blue Moon, film realizzato con l’amico e attore feticcio Ethan Hawke, dedicato alla vita del paroliere Lorenz Hart. Due film che restituisce anche le due metà in cui si può dividere la carriera e la filmografia di Linklater: da un lato Blue Moon, malinconico, cupo, racconto di un artista tormentato dal successo raggiunto da un vecchio amico; dall’altro lato, appunto, Nouvelle Vague, che ha convinto i critici per la leggerezza, la spensieratezza e la dolcezza con cui Linklater omaggia il cinema francese.

