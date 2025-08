Ne Zha 2, il film d’animazione con il maggior incasso nella storia del cinema, arriva anche in Italia

Minerva Pictures ha annunciato la distribuzione italiana di Ne Zha, anche detto il film dei record (ne avevamo già parlato qui): con un incasso di oltre 2,2 miliardi di dollari, infatti, Ne Zha 2 è diventato il film d’animazione con maggiori incassi nella storia del cinema, a fronte di un budget di 80 milioni di dollari. Così si legge sul post Instagram con cui la casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva italiana ha dato la notizia: «Siamo felici di annunciare che Minerva Pictures, in collaborazione con FilmClub Distribuzione, porterà in Italia l’attesissimo fenomeno d’animazione globale Ne Zha 2, diretto da Jiaozi! Il leggendario Ne Zha, l’eroe della mitologia cinese, è già nella storia del cinema: Ne Zha 2 è il primo e unico film d’animazione ad aver superato i 2 miliardi di dollari al botteghino dopo le prime uscite di gennaio. Il film ha stabilito un record anche al di fuori del mondo dell’animazione, incassando ben 1,4 miliardi di dollari nel suo Paese d’origine, rendendo Ne Zha 2 il film con la migliore performance di sempre in un singolo mercato nazionale, per distacco. Il film sarà distribuito negli Stati Uniti a partire dal 22 agosto da A24, e noi non potremmo essere più felici di portarlo in tutte le sale italiane entro la fine dell’anno, insieme a una serie di sorprese che potremo svelare tra qualche settimana. Preparatevi al grande debutto italiano di Ne Zha 2, noi non vediamo l’ora di condividere questo epico viaggio con tutti voi!».

Il film parla di Ne Zha, un bambino nato sotto l’influsso di una maledizione che lo vuole destinato a portare caos e distruzione. Ne Zha è infatti la reincarnazione di un demone e, nonostante i genitori temano la sua natura innata, lui decide di forgiare il proprio cammino da solo non accettando quello a cui sembra apparentemente destinato. Il giovane protagonista intraprenderà quindi un viaggio alla ricerca del riscatto, determinato a diventare un eroe. Diretto da Jiaozi (nome di battesimo Yu Yang), Ne Zha 2 è un libero adattamento del romanzo del XVI secolo l’Investitura degli Dei di Xu Zhonglin. Un film pieno di divinità e demoni e avventure e combattimenti che ha superato un record – incassare un miliardo in un solo Paese – che si è sempre pensato fosse impossibile da stabilire (ci era arrivato vicinissimo Star Wars: Il risveglio della forza, sempre in Cina, ma si era fermato a 937 milioni): nessun Paese è abbastanza grande e popolato, nessun industria cinematografica nazionale può beneficiare di un mercato tanto vasto e tanto ricco. Naturalmente, questa è una convinzione che risale a un mondo in cui ancora non esisteva la Cina per come la conosciamo oggi, superpotenza anche culturale.