Si possono vedere online i primi cinque minuti di Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon-ho

Lo aspettiamo da tre anni, Mickey 17 di Bong Joon-ho. Lo aspettiamo da quando fu annunciata la fine delle riprese, nel 2022. Ci sono voluti tre anni prima di poterlo finalmente vedere – il film esce oggi nelle sale italiane – a causa dei continui ripensamenti di Warner Bros., distributore internazionale del film. All’inizio, Mickey 17 doveva uscire il 29 marzo del 2024; poi l’uscita fu spostata di quasi un anno, al 31 gennaio 2025; anche quella data fu cambiata, la scelta definitiva sembrava essere il 18 aprile 2025; il quarto e ultimo cambiamento è recente, il film finalmente è uscito (non era per niente scontato, per un periodo era addirittura sparito dal calendario delle nuove uscite del distributore) e, forse per farsi perdonare della lunghissima attesa, Warner Bros. ha anche deciso di pubblicarne online i primi cinque minuti, in cui scopriamo la sfortunata vita del protagonista, interpretato da Robert Pattinson.

He’s dying to save the world.

Watch the first 5 minutes of Bong Joon Ho’s #Mickey17 starring Robert Pattinson, Naomi Ackie and Steven Yeun. Only in theaters this Friday. Get your tickets on Fandango – https://t.co/wSctP5TUoO pic.twitter.com/jx8phqpYVV — Fandango (@Fandango) March 5, 2025

Della trama di Mickey 17 abbiamo scritto qui, quando ancora si pensava che il film sarebbe uscito a fine gennaio. Al momento, le prime recensioni sono abbastanza positive: su Metacritic il film ha un punteggio di 73 su 100, una media calcolata su 36 recensioni fin qui pubblicate, in quasi . Assai più importante delle recensioni sono però gli incassi: Mickey 17 è costato parecchi soldi – è il più costoso dei film fin qui diretti da Bong – la cifra non è stata ufficialmente confermata dalla produzione ma la stampa di settore scrive di un budget di almeno 120 milioni di dollari. Significa che il film deve incassare un cifra di almeno 300 milioni di dollari per potersi definire un successo (al budget di produzione va aggiunta una cifra pari spesa in promozione, quindi 120+120 = 240, cifra minima che Mickey 17 deve incassare per evitare il flop).