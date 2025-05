Michael J. Fox tornerà a recitare

A cinque anni dalla sua ultima volta in tv, l'attore sarà protagonista della terza stagione della serie Shrinking, disponibile su Apple Tv+.

16 Maggio 2025

Deadline ha rivelato in esclusiva che Michael J. Fox tornerà a recitare nella terza stagione della serie Apple TV+ Shrinking. Al momento non si sa nulla del personaggio che Fox interpreterà, ma delle teorie già circolano: uno dei protagonisti di Shrinking è Harrison Ford, che nella serie interpreta Paul Rhoades, un uomo al quale viene diagnosticata la malattia di Parkinson. Secondo queste teorie, il personaggio di Fox potrebbe essere un uomo che Rhoades incontra frequentando un gruppo di supporto psicologico.

Al momento la partecipazione di Fox a Shrinking è definita come un «major guest starring role», che nel gergo televisivo significa che sarà presente in tutti o quasi tutti gli episodi della stagione. Questo è tutto quello che al momento sappiamo e supponiamo, per avere altre notizie bisognerà aspettare probabilmente un bel po’: al momento Shrinking 3 non ha neanche una data d’uscita confermata, le uniche certezze sono che, appunto, la serie tornerà con una nuova stagione, che i protagonisti saranno Harrison Ford e Jason Segel come nelle precedenti, e che a loro si unirà anche Fox.

Sono passati cinque anni dall’ultima volta che abbiamo potuto vedere Fox al lavoro in una serie o in un film: nel 2020, infatti, aveva interpretato l’avvocato Louis Canning in The Good Fight, prequel/spin off del legale drama The Good Wife. Nel 2023, invece, si era molto parlato del documentario a lui dedicato sempre da Apple Tv+.