Cosa si dice del nuovo sequel di Trainspotting, Men in Love

Pare sia molto lungo, abbastanza nostalgico e con dei passaggi notevoli in cui Irvine Welsh si dimostra ancora in forma.

14 Luglio 2025

Tra dieci giorni arriverà nelle librerie inglesi Men in Love, il nuovo sequel letterario di Trainspotting. È l’ennesima conferma che né lo scrittore scozzese né il suo pubblico riescono a dire addio al gruppo di “amici tossici” resi celebri prima dal romanzo del 1993 (un best seller da oltre un milione di copie vendute) e poi dall’omonimo film di Danny Boyle.

Keiran Goddard del Guardian ha potuto leggere in anteprima il romanzo e nella sua recensione ha spiegato come sia il seguito più diretto di Trainspotting, essendo ambientato subito dopo la fine di quel romanzo. Men in Love è incentrato sulla prima scesa a patti del quartetto di protagonisti con il diventare adulti: Renton fa i conti col passato, Spud cerca di uscire dal tunnel delle dipendenze, Sick Boy impara a utilizzare il suo “charme sociopatico” a suo favore mentre tenta la scalata sociale, mentre Begbie non riesce a resistere al richiamo della violenza.

Il libro, che supera le cinquecento pagine di lunghezza, sembra essere il classico sequel in cui passaggi più brillanti e in punta di penna sono mescolati a linee narrative che avrebbero potuto essere meglio gestite (o proprio tagliate). Come sottolinea l’autore del pezzo, però, nell’estate della reunion dei Gallagher e in un Inghilterra governata dai Labour in piena crisi d’identità, forse è il momento perfetto per un’operazione nostalgia come questa. Il ritorno di Trainspotting, degli Oasis, del franchise di 28 giorni dopo, tutte prove, dunque, che l’Inghilterra sta vivendo la sua nostalgia summer.

Non è la prima volta che Welsh si cimenta con un sequel del suo primo e più fortunato romanzo: ci sono già stati Porno nel 2002 (ambientato dieci anni dopo Trainspotting) e Morto che cammina, oltre al prequel Skagboys e a L’artista del coltello, tutto incentrato su Francis Begbie. L’edizione inglese di Men in Love sarà disponibile dal 24 luglio, ma si può già preordinare. Un’uscita italiana, invece, ancora non è stata annunciata.