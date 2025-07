Dopo otto anni di studio non stop, la Lofi Girl si è finalmente diplomata

Il volto dell’amatissimo canale YouTube ha mostrato il diploma su TikTok, dopo aver tenuto compagnia a milioni di studenti e lavoratori.

31 Luglio 2025

Ha studiato per anni, senza interruzioni, sette giorni su sette, di giorno e di notte, ascoltando musica in cuffia e scrivendo con grande concentrazione mentre il suo gattone rosso sonnecchiava vicino alla finestra. Ora la Lofi Girl ha finalmente ottenuto il diploma (presumibilmente con il massimo dei voti, dato l’impegno profuso) e l’ha mostrato con orgoglio su TikTok. Si chiude così un’era: quella in cui la breve animazione in stile studio Ghibli della ragazza che studia creata dall’artista franco-colombiano Juan Pablo Machado ha tenuto compagnia a milioni di persone attorno al globo (compresi noi di Studio, che ne avevamo scritto qui). In migliaia si sono affrettati a farle le congratulazioni, per quella che è diventata un punto di riferimento per quanti hanno una scadenza o un esame importante da affrontare.

La Lofi Girl ha fatto il suo esordio nel 2017 come volto dell’omonimo canale YouTube che trasmette musica del vivo senza interruzioni, aperto e curato da un utente noto come ChilledCow. Dietro questo nome si nasconde il produttore musicale indipendente francese Dimitri Somoguy, che ha cominciato a lavorare al progetto sin dal 2015, quando gli streaming “infiniti” di musica hanno cominciato a prendere piede sulla piattaforma. Questo genere di canali, noti come magic radio, sfrutta un vecchio bug di YouTube per proseguire all’infinito la trasmissione in diretta, così da non lasciare mai spazio alla pubblicità.

Il canale di Lofi Girl è tra i più popolari: trasmette musica lo-fi hip-hop perfetta per quanti vogliono un sottofondo per rilassarsi, concentrarsi nello studio o anche solo avere un po’ di compagnia, di giorno e di notte. Negli anni ha raggiunto un enorme seguito (oltre quindici milioni di iscritti) anche grazie alla chat in cui scambiare due chiacchiere con altri utenti connessi da tutto il mondo. Lofi Girl ha dovuto affrontare uno stop tra il 2020 e il 2022, dovuto a un accusa d’infrangimento di copyright, poi rivelatasi infondata.

Nelle scorse ore l’illustrazione della Lofi Girl con in mano il diploma che recita “The end” ha allarmato molti. Non è però la fine del canale, che prosegue la sua attività, ma solo di un’era di studio. La Lofi Girl insomma è cresciuta insieme a una generazione di studenti e ha raggiunto un’importante traguardo.