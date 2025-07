Katie Holmes e Joshua Jackson, cioè Joey e Pacey, torneranno a recitare insieme vent’anni dopo Dawson’s Creek

Holmes ha voluto Jackson nel suo film Happy Hours. Manco a dirlo, interpreteranno due adulti che da giovani erano innamoratissimi l'una dell'altro.

Per sei stagioni hanno fatto spasimare gli spettatori, adolescenti e non, di Dawson’s Creek. Nei panni di Joey Potter e Pacey Witter, gli attori Katie Holmes e Joshua Jackson sono stati insieme al protagonista titolare Dawson i vertici del triangolo amoroso al centro di uno degli show più seguiti degli anni Duemila. A 22 anni dalla conclusione della serie, i due sono pronti a tornare a recitare insieme: la reunion, sul set di un film romantico, è stata voluta dalla stessa Holmes.

Nota sia come interprete della serie adolescenziale sia come ex moglie di Tom Cruise, da qualche anno Katie Holmes ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera nei panni di regista, con progetti sempre più ambiziosi. Nel corso dell’estate girerà a New York un film intitolato Happy Hours. Deadline spiega che si tratta della prima parte di una trilogia già in produzione. La notizia di queste ore che sul set avverrà una reunion molto attesa dagli spettatori di Dawson’s Creek: Joshua Jackson interpreterà il protagonista maschile, una vecchia fiamma del personaggio interpretato da Holmes.

Non solo gli interpreti di Joey e Pacey torneranno a recitare insieme, ma lo faranno come coppia. Happy Hours infatti è un dramedy che li vedrà nei panni di due ex giovani innamorati che si ritrovano da adulti, uniti dal filo conduttore di gioie condivise e perdite luttuose. I protagonisti si ritrovano e cercano di gestire la loro rinnovata relazione tra le sfide lavorative, le responsabilità familiari e la ricerca della realizzazione sentimentale personale.