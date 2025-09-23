Hype ↓
La sospensione fino a data da destinarsi del Jimmy Kimmel Live! non è durata nemmeno una settimana Secondo le indiscrezioni, c'entra il numero di persone che per protesta hanno cancellato l'abbonamento a Disney+. Un numero piuttosto alto.
I servizi segreti britannici hanno lanciato un sito sul dark web per reclutare nuove spie Si chiama Silent Courier e, nelle intenzioni dell'MI6, dovrebbe servire soprattutto nella guerra d'intelligence con la Russia.
Visto che i ghiacciai si stanno sciogliendo, adesso la Cina usa il Polo Nord per farci passare le navi da carico Sembra assurdo, ma è convenienza: la rotta artica è più breve del 40 per cento e presenta molte meno incertezze geopolitiche.
La vedova del creatore di ER vuole portare i produttori di The Pitt in tribunale per aver copiato ER Sherri Crichton, moglie di Michael, sarebbe pronta a far causa al medical drama Hbo, fresco vincitore agli Emmy come Miglior serie drammatica. 
Luca Guadagnino si è proposto a Julia Roberts come regista del sequel de Il matrimonio del mio miglior amico Roberts ha confermato che il progetto esiste e Guadagnino si è subito offerto volontario come regista. 
I Mind Enterprises, il duo italodisco diventato famosissimo grazie ai social, suonerà al prossimo Coachella Dopo un'estate in cui sono apparsi nei feed di praticamente tutti, adesso la definitiva consacrazione sul palco del Coachella.
Il caso del cadavere di una 15enne ritrovato nella Tesla abbandonata del rapper D4vd è diventato l’ultima fissazione degli impallinati di true crime La vittima, Celeste Rivas, aveva 15 anni. Il rapper sta collaborando con le autorità. Al momento queste sono le uniche certezze di questa storia.
Tutte le recensioni di Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson dicono la stessa cosa: è un capolavoro Il film, con protagonista Leonardo DiCaprio, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 settembre.
La sospensione fino a data da destinarsi del Jimmy Kimmel Live! non è durata nemmeno una settimana

Secondo le indiscrezioni, c'entra il numero di persone che per protesta hanno cancellato l'abbonamento a Disney+. Un numero piuttosto alto.

23 Settembre 2025

Jimmy Kimmel è tornato, e con lui il suo show. La sospensione doveva essere a tempo indeterminato ma Abc ha deciso di reintrodurre in palinsesto lo show a partire da oggi – martedì 23 settembre – dopo che il caso è diventato terreno di scontro sulla libertà di parola negli States. Tuttavia Disney, che possiede l’emittente Abc sul quale andava (va?) in onda lo show, non ha ancora spiegato la decisione e Kimmel non ha ancora fatto alcuna dichiarazione in merito alla sospensione e al ritorno del programma.

Abc aveva sospeso Kimmel nella scorsa settimana, dopo che durante una puntata del Jimmy Kimmel Live! il presentatore ha criticato la «MAGA gang» per aver cercato «disperatamente di descrivere il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e aver fatto tutto il possibile per trarne vantaggio politico». Poche ore dopo la messa in onda della puntata era arrivato da Brendan Carr, presidente della Federal Communications Commission (parente alla lontana della nostra Agcom), che ha dichiarato in un podcast che le osservazioni di Kimmel facevano parte di uno «sforzo concertato per mentire al popolo americano». In seguito alla sospensione di Kimmel, diversi presentatori e addetti ai lavori si sono espressi pubblicamente contro Abc e moltissime persone hanno minacciato di cancellare profili Disney+ e viaggi a Disneyland. Non solo minacciato, in realtà: quante cancellazioni ci siano state in queste ore ancora non è dato saperlo, ma sappiamo già che sono state abbastanza per far crashare il sito di Disney+.

Come riporta il New York Times, Kimmel avrebbe presentato ai vertici Disney la bozza per un discorso in cui spiega i motivi del suo commento e risponde alle critiche mosse verso lo show. Secondo due persone informate sulla questione che hanno parlato in forma anonima, le trattative tra Kimmel e Disney si sarebbero concluse con un nulla di fatto, la bozza non è stata approvata e il presentatore non la vuole modificare. In ogni caso, il corso degli eventi sembrerebbe dare ragione a Kimmel su tutta la linea. Il programma tornerà in onda e la “MAGA gang”, nel frattempo, si è dedicata già ad altro: con il capitano Trump in testa ha strumentalizzato il funerale di Kirk trasformandolo in un comizio politico (lo hanno rilevato per primi repubblicani).

