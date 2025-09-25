Hype ↓
17:53 giovedì 25 settembre 2025
È uscito il trailer di A House of Dynamite, il nuovo, attesissimo film di Kathryn Bigelow Il film, accolto molto bene alla Mostra del cinema di Venezia, sarà disponibile su Netflix dal 24 ottobre.
Dopo la Senna a Parigi, anche il fiume di Chicago è tornato balneabile Era da un secolo che i chicagoani non potevano fare il bagno nel fiume cittadino. Un esempio che adesso anche Roma sembra intenzionata a seguire.
Il Ceo di Live Nation ha detto che i prezzi dei biglietti dei concerti sono troppo bassi Secondo Micheal Rapino, 800 dollari per un concerto di Beyoncé non sono tanti. Anzi.
Per il suo nuovo videogioco horror Hideo Kojima ha collaborato con Jordan Peele Si intitola OD, ha un trailer molto bello e molto inquietante, e il solito cast hollywoodiano delle produzioni Kojima,
Un bergamasco è entrato nel Guinness dei primati in quanto possessore della più grande collezione di flyer di rave e discoteche del mondo Negli anni Marco Brusadelli ha raccolto 113.012 volantini, trasformando la sua casa in un museo dedicato alla «techno and house revolution»
L’Homeland Security americana ha pubblicato sui suoi social un video in cui paragona l’arrestare i migranti al catturare i Pokémon Con tanto di sigla e immagini tratte dall'anime dei Pokémon. Lo slogan, ovviamente, è "Gotta catch ‘em all".
Sono stati annunciati i sei romanzi finalisti del Booker Prize 2025 Adesso appuntamento al 10 novembre, giorno in cui scopriremo il vincitore di questa edizione del premio.
L’unico posto al mondo in cui esiste già una via Claudia Cardinale è Tunisi, la sua città natale L'attrice era nata e cresciuta a La Goulette, figlia di siciliani emigrati in Tunisia, Paese con il quale ha sempre mantenuto un rapporto affettivo molto forte.
Cultura

È uscito il trailer di A House of Dynamite, il nuovo, attesissimo film di Kathryn Bigelow

Il film, accolto molto bene alla Mostra del cinema di Venezia, sarà disponibile su Netflix dal 24 ottobre.

25 Settembre 2025

Da Venezia a Netflix, passando per New York. A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow (finalmente tornata a dirigere dopo un lunghissimo sabbatico di otto anni), arriverà nelle sale il 10 ottobre e dal 24 dello stesso mese sarà disponibile anche in streaming. A Venezia ha riscosso grande successo, mentre al New York Film Festival, come sottolinea Jordan Ruimy di World of Reel, l’accoglienza è stata più fredda. Il film è tornato al centro dell’attenzione dopo il lancio del nuovo trailer.

A House of Dynamite racconta della corsa contro dopo che i radar della base militare di Fort Greely, in Alaska, individuano un missile nucleare partito dall’Oceano Pacifico. Protagonista è Rebecca Ferguson, che interpreta un ufficiale di alto rango della Situation Room, Olivia Walker. Al suo fianco un cast ricchissimo: Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Anthony Ramos, Tracy Letts, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke.

Il film è articolato in tre capitoli di circa mezz’ora ciascuno, ognuno raccontato da una prospettiva diversa e accomunato dallo stesso colpo di scena conclusivo. La sceneggiatura è di Noah Oppenheim, anche produttore insieme alla regista e a Greg Shapiro. Un thriller politico che sembra che ricorda molto i precedenti successi di Bigelow, The Hurt Locker (premiato con l’Oscar al Miglior film e alla Miglior regia nel 2009), Zero Dark Thirty e Point Break.

