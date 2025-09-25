È uscito il trailer di A House of Dynamite, il nuovo, attesissimo film di Kathryn Bigelow

Il film, accolto molto bene alla Mostra del cinema di Venezia, sarà disponibile su Netflix dal 24 ottobre.

25 Settembre 2025

Da Venezia a Netflix, passando per New York. A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow (finalmente tornata a dirigere dopo un lunghissimo sabbatico di otto anni), arriverà nelle sale il 10 ottobre e dal 24 dello stesso mese sarà disponibile anche in streaming. A Venezia ha riscosso grande successo, mentre al New York Film Festival, come sottolinea Jordan Ruimy di World of Reel, l’accoglienza è stata più fredda. Il film è tornato al centro dell’attenzione dopo il lancio del nuovo trailer.

A House of Dynamite racconta della corsa contro dopo che i radar della base militare di Fort Greely, in Alaska, individuano un missile nucleare partito dall’Oceano Pacifico. Protagonista è Rebecca Ferguson, che interpreta un ufficiale di alto rango della Situation Room, Olivia Walker. Al suo fianco un cast ricchissimo: Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Anthony Ramos, Tracy Letts, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke.

Il film è articolato in tre capitoli di circa mezz’ora ciascuno, ognuno raccontato da una prospettiva diversa e accomunato dallo stesso colpo di scena conclusivo. La sceneggiatura è di Noah Oppenheim, anche produttore insieme alla regista e a Greg Shapiro. Un thriller politico che sembra che ricorda molto i precedenti successi di Bigelow, The Hurt Locker (premiato con l’Oscar al Miglior film e alla Miglior regia nel 2009), Zero Dark Thirty e Point Break.