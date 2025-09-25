Tradotto da Martina Testa e pubblicato da Sellerio raccoglie le migliori poesie, in versi e in prosa, scritte dal talento dell'autofiction nel corso degli ultimi quindici anni.
È uscito il trailer di A House of Dynamite, il nuovo, attesissimo film di Kathryn Bigelow
Il film, accolto molto bene alla Mostra del cinema di Venezia, sarà disponibile su Netflix dal 24 ottobre.
Da Venezia a Netflix, passando per New York. A House of Dynamite, diretto da Kathryn Bigelow (finalmente tornata a dirigere dopo un lunghissimo sabbatico di otto anni), arriverà nelle sale il 10 ottobre e dal 24 dello stesso mese sarà disponibile anche in streaming. A Venezia ha riscosso grande successo, mentre al New York Film Festival, come sottolinea Jordan Ruimy di World of Reel, l’accoglienza è stata più fredda. Il film è tornato al centro dell’attenzione dopo il lancio del nuovo trailer.
A House of Dynamite racconta della corsa contro dopo che i radar della base militare di Fort Greely, in Alaska, individuano un missile nucleare partito dall’Oceano Pacifico. Protagonista è Rebecca Ferguson, che interpreta un ufficiale di alto rango della Situation Room, Olivia Walker. Al suo fianco un cast ricchissimo: Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Anthony Ramos, Tracy Letts, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke.
Il film è articolato in tre capitoli di circa mezz’ora ciascuno, ognuno raccontato da una prospettiva diversa e accomunato dallo stesso colpo di scena conclusivo. La sceneggiatura è di Noah Oppenheim, anche produttore insieme alla regista e a Greg Shapiro. Un thriller politico che sembra che ricorda molto i precedenti successi di Bigelow, The Hurt Locker (premiato con l’Oscar al Miglior film e alla Miglior regia nel 2009), Zero Dark Thirty e Point Break.