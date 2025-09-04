Hype ↓
Moda

È morto a 91 anni Giorgio Armani

Con infinito cordoglio, il gruppo Armani ha annunciato la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore.

04 Settembre 2025

«Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani»: con queste parole il mondo della moda ha appreso la triste notizia della morte del Signor Armani, come è sempre stato chiamato da dipendenti e collaboratori. Nato nel 1934 a Piacenza, Giorgio Armani aveva 91 anni e si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. «Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire», continua il comunicato, ricordando poi le tante qualità del Re dello stile italiano: «Negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza. Lo ha guidato un’inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti. Sempre attento alle esigenze della comunità, si è impegnato su molti fronti, soprattutto verso la sua amata Milano». La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata.

I dipendenti e la sua famiglia hanno aggiunto una nota in corsivo: «In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione,
sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare  avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore». Proprio sabato scorso, a Venezia era stato festeggiato il lancio di ARMANI/Archivio, la piattaforma digitale (presto anche hub fisico) che raccoglie e celebra il patrimonio storico di Armani.

