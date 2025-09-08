Hype ↓
16:14 lunedì 8 settembre 2025
La Germania sta preparando una maxi scorta di ravioli in scatola in previsione di una guerra con la Russia Le vecchie razioni a base di cereali e legumi non soddisfano più, ha detto il ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Alois Rainer.
Il governo egiziano vuole trasformare le pendici del monte Sinai in un resort di lusso L'intenzione è di fare qui quello che è stato fatto a Sharm el-Sheikh, nonostante le proteste degli abitanti e della comunità internazionale.
Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è già il simbolo delle “intelligence gap relationship” Le future nozze tra la cantante e l’atleta hanno scatenato il dibattito sulle coppie in cui c’è un forte divario intellettuale tra partner.
La canzone più usata quest’estate su TikTok Italia è un pezzo di otto anni fa di Andrea Laszlo De Simone “Fiore mio” è Song of the Summer 2025 su TikTok, fatto che ha sorpreso prima di tutti De Simone, che non è nemmeno iscritto al social.
Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia A The Voice of Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya il Gran premio della giuria, Toni Servillo vince la Coppa Volpi per la sua interpretazione in La grazia, di Benny Safdie la Miglior regia con The Smashing Machine.
Marco Bellocchio girerà un film su Sergio Marchionne Le riprese inizieranno nel 2026 e si svolgeranno in Italia, Stati Uniti e Canada, i tre Paesi della vita di Marchionne.
Il responsabile per la Salute della Florida ha detto che eliminerà tutte le vaccinazioni obbligatorie Non solo quelle legate al Covid ma anche quelle che riguardano le fasce più giovani, dal morbillo all’epatite B.
Lena Dunham ha annunciato la data di uscita del suo nuovo libro, Famesick Un memoir scritto nell'arco di sette anni che parla di «malattia, dipendenza e sofferenza amorosa».
La Germania sta preparando una maxi scorta di ravioli in scatola in previsione di una guerra con la Russia

Le vecchie razioni a base di cereali e legumi non soddisfano più, ha detto il ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Alois Rainer.

08 Settembre 2025

Nel manuale di sopravvivenza tedesco alle guerre future, la prima voce del capitolo del cibo recita “ravioli in scatola”. Lo ha fatto sapere il ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Alois Rainer, durante la versione tedesca del podcast di Politico Playbook. Entro il 2029, i funzionari tedeschi ritengono infatti che la Russia potrebbe attaccare un Paese Nato e, dopo aver rivisto e modificato alcuni punti della lista della spesa militare e indetto una campagna di reclutamento, per la Germania è il momento di pensare a come sfamare il popolo nel caso in cui dovesse verificarsi la peggiore delle ipotesi.

Come spiega il Washington Post, le riserve alimentari tedesche sono sempre state a base di prodotti crudi, come cereali e lenticchie, cibo secco da cuocere usando dell’acqua. Ma, con il cambiamento dei conflitti, il ministro Rainer ritiene che queste razioni richiedano troppo tempo per essere preparate. La sua proposta, quella cioè di basare la dieta tedesca per il tempo di guerra sui ravioli in scatola,  costerebbe fino a 105 milioni di dollari e prevederebbe una collaborazione con le principali catene alimentari per la gestione della logistica e dello stoccaggio. A proposito di cifre, il Times riporta che il Paese spenda già circa 25 milioni di euro all’anno per mantenere una scorta di 100 mila tonnellate di riso, piselli e latte in polvere, conservati in 150 magazzini. Esiste anche una riserva di 700 mila tonnellate di grano, segale e orzo, conservata vicino ad alcuni dei più grandi mulini industriali del Paese, per garantire l’approvvigionamento di farina.

Leggi anche: Il governo francese invierà un manuale di sopravvivenza alla guerra in tutte le case del Paese

Nonostante siano già state sollevate delle critiche riguardo la deperibilità dei ravioli in scatola, questa notizia prova comunque che in Germania è in corso un cambio di mentalità. Basti pensare che nel 2016 l’allora ministro dell’Interno Thomas de Maizière, dopo aver consigliato ai cittadini di tenere a casa una scorta di cibo e acqua per le emergenze, venne additato come paranoico e allarmista. Ora, dopo una pandemia e il ricordo ancora vivo della carenza di carta igienica e pasta, questo tipo di raccomandazioni non viene più sbeffeggiato.

