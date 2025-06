Pixar ha annunciato un film con protagonista un gatto nero e tutti hanno pensato che ricorda molto un altro film con protagonista un gatto nero

Il film Disney-Pixar si intitola Gatto, è ambientato a Venezia e lo dirige Enrico Casarosa. Il film al quale viene accostato lo potete indovinare facilmente.

16 Giugno 2025

Quanti film con protagonista un gatto nero sono troppi? Uno? Due? Tre? Quattro? La risposta esatta è: i film con protagonisti gatti neri non sono mai troppi né abbastanza. È quello che devono aver pensato i dirigenti di Disney-Pixar quando hanno deciso di dare la luce verde al nuovo progetto di Enrico Casarosa: Gatto, un film il cui protagonista è – come potete immaginare – un gatto nero. Come nella precedente collaborazione tra Casarosa e Disney-Pixar (Luca, ambientato in Liguria), Gatto è ambientato in Italia, a Venezia. Per fortuna la città è già completamente turistificata, quindi almeno non si corre il rischio di vederla invasa da persone che vogliono scoprire se è proprio come quella che hanno visto nel film.

Al momento di Gatto si sa poco a parte il nome del suo protagonista, Nero. D’altronde l’arrivo nelle sale non è certo imminente: uscirà nel 2027, prima Disney-Pixar ha altri tre film di cui occuparsi (Elio, che esce il 18 giugno, poi Hoppers, che arriverà nel 2026, infine l’attesissimo Toy Story 5, anche questo in uscita l’anno prossimo). Una breve sinossi già c’è, però: «Indebitato nei confronti di un boss della mala felina, Nero si ritrova costretto a stringere una inattesa amicizia che potrebbe finalmente dare un senso alla sua vita». Durante la presentazione del film al Festival Internazionale del Cinema d’Animazione di Annecy, tenutosi dall’8 al 14 giugno, Disney ha anche fornito qualche dettaglio biografico su Nero. Sappiamo dunque che detesta l’acqua e gli piace la musica, e che l’amicizia di cui si parla nella sinossi è quella con l’artista di strada Maya.

Una cosa che tutti gli appassionati e osservatori hanno notato nell’unica immagine promozionale fin qui diffusa è lo stile con cui Gatto verrà realizzato. Ispirato dall’estetica di film come Across the Spider-Verse e Il robot selaggio, Casarosa ha deciso di adottare un approccio “pittorico” che mescola all’animazione in 3d anche tecniche di animazione del 2d, in particolare per quanto riguarda le texture e lo shading. Il risultato lo vedremo nel 2027, fino a quel momento possiamo dilettarci con un gioco già molto partecipato sui social: qual è il vostro film con protagonista un gatto nero preferito? Flow? Kitbull (un corto animato che molti fan stanno portando come prova che semmai è Flow che si è ispirato a un film Disney-Pixar: Kitbull infatti è uscito nel 2019, cinque anni prima di Flow)? Los años azules, delizioso film messicano del 2017? Avreste mai detto che esistono così tanti film con protagonisti gatti neri?