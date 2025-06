Il governo francese ha fatto arrabbiare Pornhub quindi Pornhub ha tolto il porno ai francesi

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 giugno 2025, Aylo Freesites (l’azienda proprietaria dei più importanti siti pornografici del mondo, tra cui Pornhub, Redtube e YouPorn) interrompe la fornitura dei suoi servizi in Francia. È una forma di protesta contro una serie di provvedimenti presi dal governo francese per limitare il consumo di pornografia tra i più giovani, il più “severo” dei quali prevede che entro il 7 giugno tutte queste piattaforme implementino un sistema di verifica dell’età degli utenti. Uno vero, serio, stavolta non ce la si può cavare con un banner in cui assicurare che sì, certo che ho più di 18 anni.

La guerra tra il governo francese e Pornhub va avanti dal 2023, anno in cui fu approvato questo pacchetto legislativo che adesso viene implementato. È facile capire perché Aylo sia così preoccupata da queste decisioni governative: solo gli statunitensi usano Pornhub più dei francesi, un pubblico vasto e affezionato di cui fanno parte anche moltissimi minorenni (inutile fingere che non sia così, inutile dire che non ci sono cifre “ufficiali” che confermino questo fatto). È per questo che Pornhub e i suoi fratelli hanno preso così male l’iniziativa del governo francese, tanto male da prendere l’estrema decisione: niente più contenuti per gli utenti francesi, al posto dei video un disclaimer che spiega che è tutta colpa del governo.

Certo, con tutti i soldi che Aylo ha fatto con la pornografia, era lecito aspettarsi che avessero a libro paga degli avvocati capaci di elaborare scuse migliori per la decisione di non rispettare l’obbligo di una vera, seria verifica dell’età degli utenti. Fin qui, Pornhub ha spiegato questa decisione con il desiderio di tutelare il diritto alla privacy. Difficile prendere sul serio questa motivazione, considerato il fatto che parliamo della piattaforma che per anni, come ha dimostrato un’inchiesta del New York Times del 2020, ha permesso il caricamento, il download e la diffusione di video in cui venivano mostrate donne (spesso ragazze giovanissime) vittime di violenze sessuali.